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В картине белорусского художника зашифровали ключ от криптокошелька с $1000

  • 23.04.2018, 13:39

Любой может решить загадку и получить доступ к паролю.

Организаторы конференции-форума «HI-TECH NATION» (проходил 20-21 апреля в «Минск-Арене») зашифровали в картине белорусского художника ключ от криптокошелька, где лежит 1 000 долларов по текущему курсу, пишет сайт the-village.me.

Как пишет один из пользователей сайта pikabu.ru : «В Минске проходит крупная конференция-форум «HI-TECH NATION». В одной из секций выставлена картина белорусского художника Павла Кондрусевича, у которой постоянно толпятся люди. Организаторы конференции объявили, что в картине спрятан пароль, позволяющий забрать с криптокошелька 10 000 талеров (1 000 долларов США по текущему курсу).

Сам десктопный кошелек скачивается с официального сайта taler.site. А по ссылке, предоставленной организаторами, скачивается файл wallet.dat, который и содержит упомянутые 10 000 талеров. Вы закидываете его в папку с файлами кошелька вместо дефолтного, и видите на балансе крипту. А вот чтобы ее забрать — перевести на свой кошель или на биржу, надо ввести пароль на транзакцию. Который и нужно разгадать, глядя на картину художника.

Я сегодня полдня пытался, пока безуспешно. Видит око, да зуб неймет. Похожая загадка была загадана в 2015-м художницей и программистом. Они зашифровали в картине, получившей в сети название «Легенда Сатоши Накамото» ключ к кошельку с 5 биткоинами. Разгадать шифр пользователям удалось только в 2018-м».

Эту информацию подтвердила один из представителей организаторов — Алина Мандаринова, Networker, «HI-TECH NATION». «Вы же понимаете после посещения этого мероприятия, что будущее уже наступило? То, что вы читали когда-то в жанре «научная фантастика» уже стало реальностью и проявилось во всех сферах нашей жизни, включая искусство. А искусство есть отражение нашего внутреннего мира, переработанное сознанием художника, таким образом криптокартина стала органичным воплощением основной идеи мероприятия. Это не инновация, а скорее модный тренд , где коллаборация художника, в данном случае, Павла Кондрусевича с цифровыми технологиями как новый для Беларуси арт-объект, который расширяет криптосообщество, — рассказала она. — Я была организатором нетворкинга на мероприятии. И с этой точки зрения, моя цель достигнута. Люди создают сообщества после конференции, чтобы разгадать ключ.

Для шифра была использована комбинация человеческого и алгоритмического ввода, то есть любой участник может решить загадку и получить доступ к паролю от криптокошелька Талер, чтобы претендовать на его содержимое. За два дня мероприятия пароль так никто и не вычислил. Вместо этого призовой фонд стал пополняться. Неизвестные стали переводить на кошелек талеры. Кстати, Талер — первая в Беларуси независимая криптовалюта основанная на технологии блокчейн и алгоритме lyra2z. Использование ее в качестве награды вполне символично. Сейчас сумма составляет 10 011 талеров. Она останется в кошельке до тех пор, пока пароль не вычислят и, соответственно, сумма не исчезнет. Уверена, что это произойдет намного скорее, чем у криптокартин- предшественников, так как пароль для решения получился более простой и совершенно точно для вычисления не требуются зеркальные отображения».


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