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The Washington Post: «Большой брат» стал очень большим

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  • 23.04.2018, 13:37
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Россия и Китай наглядно продемонстрировали свои намерения заглушить свободу слова в сети.

Об этом пишет The Washington Post, (перевод - inopressa.ru).

«Москва и Пекин возводят свои атаки на свободу слова на новые, абсурдные уровни», - считает издание.

«10 апреля в Китае государственный надзорный орган в сфере радио и телевидения постановил навсегда закрыть приложение Neihan Duanzi, главным образом мобильное, где пользователи делились шутками и видео со скрытым смыслом», - сообщает The Washington Post. На конец лета у приложения было 21,7 млн пользователей - в основном молодые люди, которые называли себя «друзья-шутники».

Запрет был вызван, по словам властей, «непристойной направленностью и вульгарным стилем» Neihan Duanzi.

«Руководитель компании-владельца приложения выступил с извинениями за то, что контент «не соответствовал ключевым социалистическим ценностям». Иными словами, эта культура шуток не веселила шишек из КПК. «Друзья-шутники» формировали сплоченное сообщество, и угрозы того, что они могут действовать согласованно, возможно, оказалось достаточно, чтобы напугать партию, которая сохраняет монополию на власть», - говорится в статье.

В свою очередь, в России 16 апреля Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать мессенджер Telegram, так как тот отказался предоставить ФСБ доступ к шифрованию, что позволило бы спецслужбе читать сообщения. В попытке закрыть Telegram российские власти впервые заблокировали большие пакеты IP-адресов, что вызвало хаос в российском интернете. Telegram сумел остаться онлайн.

Активистка из Pussy Riot Мария Алехина провела протестную акцию у штаб-квартиры ФСБ, на которой в небо запускались бумажные самолетики. "Ее задержали и приговорили к ста часам обязательных работ за нарушение закона о публичных собраниях", - сообщает издание.

«Что говорит нам о лидерах России и Китая тот факт, что они считают угрозами шутки, видео и бумажные самолетики?» - пишет The Washington Post.

Напомним, что в Беларуси также ущемляется свобода слова. 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон оСМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.


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