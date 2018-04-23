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Макрон: США – последняя надежда на мир в Сирии

  • 23.04.2018, 13:52
Эмманюэль Макрон
Фото: WPROST.pl

Президент Франции призвал Вашингтон не выводить войска из страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон направляется с официальным визитом в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом, попытавшись убедить его в необходимости сохранить американское военное присутствие в Сирии даже после победы над боевиками «Исламского государства», а также сделать исключение для ЕС в вопросе новых пошлин на сталь и алюминий, сообщает «Голос Америки».

Накануне отъезда в Вашингтон Макрон в интервью Fox News в Елисейском дворце заявил: «Мы должны построить новую Сирию после войны. Вот почему я считаю, что роль США очень важна».

Он назвал США «воплощением последних надежд на мир и многосторонний подход».

Президент Трамп заявляет, что хочет вывести войска из Сирии как можно скорее, хотя на прошлой неделе распорядился вместе с Францией и Великобританией нанести удары по сирийским объектам с химическим оружием в ответ на предполагаемую химическую атаку. Трамп заговорил о выводе войск после падения Ракки, фактической столицы самопровозглашенного халифата ИГ на севере Сирии.

«Буду предельно прямолинеен, – сказал Макрон в интервью. – Если мы уйдем… не предоставим ли мы контроль над ситуацией иранскому режиму и Башару Асаду? Они подготовят новую войну».

По его словам, США и Франция действуют как союзники, однако «даже Россия и Турция сыграют очень важную роль в создании этой новой Сирии и предоставлении сирийскому народу права определять собственное будущее».

Макрон также отметил, что, хотя ядерное соглашение с Ираном не идеально, он не видит лучшего варианта и хочет сохранить договоренность, пока идет работа по сдерживанию иранской программы баллистических ракет.

Макрон прибудет в Вашингтон в понедельник с трехдневным визитом, в программу которого входит ряд встреч, а также выступление на английском языке в Конгрессе, светские мероприятия и официальный прием. В понедельник вечером Макрон и его супругу Бриджитт поужинают с Дональдом и Меланией Трамп, а во вторник Трамп и Макрон проведут переговоры.

Тем временем Организация по запрещению химического оружия заявила, что ее инспекторы собрали образцы на месте предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума.

По словам ОЗХО, отчет о выводах экспертов будет составлен после анализа образцов в специальных лабораториях.

Организация также обещает «оценить ситуацию и обдумать будущие действия, в том числе возможный новый визит в Думу».

Прибытие команды инспекторов было отложено на несколько дней из-за ряда проблем в сфере безопасности.

По словам служб экстренного реагирования, в результате предполагаемой химатаки 7 апреля погибли по меньшей мере 40 человек. Ответственность за атаку США и их союзники возлагают на режим Асада.

Сирийское правительство отрицает, что применяло химическое оружие, что является нарушением международного права, и предложило провести расследование.

Инспекторы прибыли в Сирию 14 апреля – в тот же день, когда США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем объектам в Сирии, где, предположительно, хранилось и производилось химическое оружие.

Постпред США в ОЗХО Кен Уорд 16 апреля высказал предположение, что Россия уже посетила место атаки и могла попытаться скрыть следы отравляющих веществ. Москва это обвинение отвергает.

9 апреля постпред России в ООН заявил в Совбезе, что российские эксперты побывали на месте атаки, собрали образцы почв, опросили свидетелей и медперсонал, на основании чего пришли к выводу, что химической атаки не было.

Военное руководство США заявляет, что авиаудары были призваны послать Сирии и ее союзникам мощный сигнал о том, что США, Франция и Великобритания способны обойти сирийскую систему противовоздушной обороны.


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