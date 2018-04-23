Сейм Литвы выступил в защиту ЕГУ 23.04.2018, 13:59

Парламент берется за реализацию плана спасения Европейского гуманитарного университета.

На прошлой неделе в первом чтении были приняты поправки, которые позволят действующим в вынужденной эмиграции университетам устанавливать специальные критерии оценки направлений высшего образования, пишет Delfi.

Для таких университетов также можно будет установить и отдельные процедуры предоставления или ликвидации разрешения на осуществление обучения.

За принятие этих поправок в первом чтении единогласно высказались 106 членов Сейма. Теперь проект поправок рассмотрит Комитет по образованию и науке.

"Законопроектом будут созданы лучшие условия для работы негосударственных университетов в Литве, тех, которые находятся в вынужденной эмиграции, в изгнании", - сказал глава Комитета по образованию и науке, "аграрий" Эугениюс Йовайша, представляя проект.

По его словам, в условиях вынужденной эмиграции может быть сложно соответствовать требованиям, которые предъявляются к государственным высшим школам Литвы.

Центр оценки качества обучения (ЦОКО) объявил о негативной оценке ЕГУ в конце декабря прошлого года. В отчете центра негативно оценены стратегическое управление ЕГУ и учебная деятельность.

Как отметил ЦОКО, такая оценка может служить основанием для отзыва лицензии на проведение обучения и связанной с этим деятельности. В 2014 г. ЕГУ также был оценен негативно, в связи с чем лицензия была продлена только на 3 года.

Правительство Литвы дало разрешение ЕГУ работать до июля 2019 года.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 800 студентов, преимущественно из Беларуси (95%).