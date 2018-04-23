Лапоть в космосе 4 23.04.2018, 14:10

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Вот он – путинский «ответ Америке».

«61% россиян считает Россию лидером в освоении космоса («Левада-центр», опрос марта 2018). При этом о запуске частной американской компанией SPACE-X Илона Маска сверхтяжелой ракеты знали 2% опрошенных, а впервые об этом услышали 62%», - пишет телеграмм-канал «Серпом По».

«Другой мартовский опрос «Левада-центр» показал, что для 85% граждан источником новостей о стране и мире является телевидение. Поэтому неудивительно, что путинская Россия –явный аутсайдер освоения космоса, представляется большинству граждан, как говорит ТВ пропаганда, - лидером.

Людям бесконечно рассказывают об успехах СССР полувековой давности, в 60-70-е годы прошлого века, но не говорят правду о настоящем – Россия отстала в космосе на поколения.

Космический телескоп «Хаббл», микроволновый зонд Уилкинсона, инфракрасные орбитальные телескопы «Спитцер» и «Гершель», американские марсоходы, почти 15 лет осваивающие Марс, миссии к Сатурну, Юпитеру, Плутону. Где здесь Россия?

Прорывов нет. Зато есть раскрашенный Роскосмосом агитационный ретро-поезд в московском метро, увешанный советскими плакатами 60-х, портретами Гагарина и Королева и бодрыми лозунгами: «Поверь в мечту!», «Подними голову!».

Поднимем голову. Что мы видим там, в весеннем небе? Что там за мечта?

Только что NASA запустила с помощью ракеты все той же SPACE-X телескоп TESS, задача которого искать за пределами Солнечной системы планеты, где возможна жизнь (первые такие планеты были открыты, кстати, тоже не российскими учеными). Ожидается, что TESS сможет обнаружить 2-3 тысячи новых планет.

И здесь же новость, пришедшая сразу после Дня Космонавтики: изготовленный РКК «Энергия» и запущенный недавно Роскосмосом первый ангольский телекоммуникационный спутник «Ангосат-1» не подлежит восстановлению. Четыре месяца с ним пытались установить связь и все безуспешно.

Вот он – путинский «ответ Америке». Бессмысленный железный «лапоть» в космосе ценой в несколько сот миллионов долларов».