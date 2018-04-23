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Как протестуют в регионах Армении

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  • 23.04.2018, 14:19
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Акции протеста охватили Гюмри.

В Армении 11-й день не утихают акции протеста. Народное возмущение вызвано избранием премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что в стране дан старт «бархатной революции».

Протестующие выходят не только на улицы Еревана, но и в регионах. Власти Армении блокируют телеканал «Gala TV», который активно освещал акции протеста в городе Гюмри.

По просьбе армянских коллег, сайт Сharter97.org публикует видео протестной акции в Гюмри.


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