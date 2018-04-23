Против уличных торговцев отправили «спецотряды» из БРСМ 19 23.04.2018, 14:22

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Власти ввели «новые механизмы» в борьбе с торговлей в Минске.

Новые методы борьбы с уличной торговлей 23 апреля обсудили в Мингорисполкоме, сообщает БелТА.

К проверкам торговли на улицах сейчас подключили «молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ», которые дважды в неделю дежурят в районе станций метро «Каменная горка», «Пушкинская» и «Площадь Якуба Коласа».

С началом продажи на улицах черемши и первоцветов к работе подключился и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. По итогам девяти совместных рейдов составили три протокола. В свою очередь Министерство по налогам и сборам провело 13 проверок и взыскало в доход государства товаров и денег на Br 6 тыс.

Дополнительно проработали вопрос начисления физлицам, которые торгуют нелегально, единого налога. При первичном выявлении факта незаконной торговли с лица взимают ставку единого налога, при повторном – ставку в пятикратном размере.

«До сих пор этот механизм не использовался. Районным администрациям необходимо на постоянной основе направлять списки привлеченных к ответственности за реализацию товаров в неустановленных местах в Инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства нарушителей с приложением копий постановлений административных комиссий или судов», – сказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что БРСМ будет искать «тунеядцев» с помощью соцсетей.