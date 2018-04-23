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Пашинян, Микаелян и Мирзоян освобождены из СИЗО

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  • 23.04.2018, 14:29
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Никол Пашинян
Фото: photolure.am

Протестующие встретили лидеров протеста аплодисментами.

Несколько минут назад из СИЗО освобождены оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, сообщает «Радио Азатутюн».

Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.

На вопрос, как он считает, почему его освободили, Пашинян ответил: «Потому что произошла смена власти, власть перешла к народу».

В Армении 11-й день не утихают акции протеста. Народное возмущение вызвано избранием премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна.

Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что в стране дан старт «бархатной революции».


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