Пашинян, Микаелян и Мирзоян освобождены из СИЗО

Пашинян, Микаелян и Мирзоян освобождены из СИЗО11
- 23.04.2018, 14:29
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Протестующие встретили лидеров протеста аплодисментами.
Несколько минут назад из СИЗО освобождены оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, сообщает «Радио Азатутюн».
Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.
На вопрос, как он считает, почему его освободили, Пашинян ответил: «Потому что произошла смена власти, власть перешла к народу».
В Армении 11-й день не утихают акции протеста. Народное возмущение вызвано избранием премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна.
Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что в стране дан старт «бархатной революции».