Фотофакт: Как Британия ждет рождения третьего королевского наследника 23.04.2018, 14:41

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Фото: Stephen Lock / ZUMA Press / Global Look Press

Букмекеры делают ставки на пол и имя ребенка, который вскоре должен появиться на свет.

В Великобритании ждут рождения третьего наследника принца Уильяма Виндзора. 23 апреля герцогиню Кембриджскую Кейт отвезли в больницу Святой Марии, где в 2015 году у пары родилась принцесса Шарлотта, пишет rbc.ru.

О том, что принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка, королевская семья объявила в сентябре.

Фото: Henry Nicholls / Reuters

У Кейт и Уильяма уже есть двое детей — принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Третий ребенок королевской четы родится в больнице Святой Марии. Там же в 2015 году появилась на свет принцесса Шарлотта.

Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

Сувенирная продукция, посвященная новорожденному, потеснила на прилавках сувениры к свадьбе принца Гарри, которая состоится 19 мая.

Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / ТАСС

По данным Центра розничных исследований, жители Великобритании и туристы потратят на покупку сувениров, напитки и праздничную еду в честь рождения нового принца или принцессы около £100 млн ($130 млн).

Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / ТАСС

Эксперты утверждают, что третьего наследника ждут с меньшим энтузиазмом, чем принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В 2013 году рождение королевского первенца привлекло в Лондон 29,1 млн человек. Спустя два года день рождения принцессы праздновали уже 32 млн туристов.

Фото: Yui Mok / PA Images / ТАСС

Пол будущего ребенка до сих пор остается неизвестным.

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Самыми популярными именами у букмекеров стали Мэри, Артур, Элис, Виктория и Альберт (11/1).