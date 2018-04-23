Фотофакт: Как Британия ждет рождения третьего королевского наследника
- 23.04.2018, 14:41
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Букмекеры делают ставки на пол и имя ребенка, который вскоре должен появиться на свет.
В Великобритании ждут рождения третьего наследника принца Уильяма Виндзора. 23 апреля герцогиню Кембриджскую Кейт отвезли в больницу Святой Марии, где в 2015 году у пары родилась принцесса Шарлотта, пишет rbc.ru.
О том, что принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка, королевская семья объявила в сентябре.
У Кейт и Уильяма уже есть двое детей — принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Третий ребенок королевской четы родится в больнице Святой Марии. Там же в 2015 году появилась на свет принцесса Шарлотта.
Сувенирная продукция, посвященная новорожденному, потеснила на прилавках сувениры к свадьбе принца Гарри, которая состоится 19 мая.
По данным Центра розничных исследований, жители Великобритании и туристы потратят на покупку сувениров, напитки и праздничную еду в честь рождения нового принца или принцессы около £100 млн ($130 млн).
Эксперты утверждают, что третьего наследника ждут с меньшим энтузиазмом, чем принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В 2013 году рождение королевского первенца привлекло в Лондон 29,1 млн человек. Спустя два года день рождения принцессы праздновали уже 32 млн туристов.
Пол будущего ребенка до сих пор остается неизвестным.
Самыми популярными именами у букмекеров стали Мэри, Артур, Элис, Виктория и Альберт (11/1).