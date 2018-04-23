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Активист из Гродно: Люди недовольны тем, что от них прячут информацию

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  • 23.04.2018, 14:45
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Анатолий Мышкевич
Фото: svaboda.org

Анатолий Мышкевич хочет узнать, как работают местные «советы».

Гродненский активист Анатолий Мышкевич обратился в городской «совет народных депутатов» с предложением вести онлайн-трансляции заседаний. А также сохранять записи заседаний «совета» в открытом доступе на сайте горисполкома, сообщает baj.by.

Анатолий Мышкевич считает, что статья 34 Конституции Беларуси гарантирует всем гражданам право на получение и хранение информации о деятельности государственных органов.

«В Беларуси такая информация скрыта, сделано так, чтобы люди ничего не знали. Меня это не устраивает, думаю, что как и многих жителей нашего города и страны», - говорит Анатолий Мышкевич.

Свою просьбу член профсоюза РЭП Анатолий Мышкевич отправил заказным письмом и в течение ближайшей недели ждет ответа от властей города.


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