Цена Bitcoin Cash вышла на 10-недельный максимум 23.04.2018, 14:59

За последние сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на 15%.

Созданная в результате хардфорка в августе 2017 года криптовалюта Bitcoin Cash (BCH) поднялась в ночь на понедельник, 23 апреля, выше $1300, достигнув таким образом отметок, на которых она последний раз торговалась в первой декаде февраля, сообщает forklog.com.

Только за последние 24 часа цена этой криптовалюты выросла более чем на 15%, добравшись в определенный момент до $1322 при капитализации в $22,3 млрд.

Нынешний рост Bitcoin Cash происходит в преддверии запланированного на 15 мая апгрейда протокола сети, после которого размер блока будет увеличен до 32 Мб. Кроме того, дополнительным катализатором роста стала новость о том, что платежный процессинг Bitpay добавил поддержку BCH в свое PoS-приложение. Это означает, что магазины, использующие процессинг Bitpay для получения платежей в криптовалютах, теперь могут прямо на месте генерировать при помощи мобильных устройств платежные коды для приема BCH.

В целом же Bitcoin Cash стал абсолютным лидером роста среди первой двадцатки криптовалют в рейтинге Coinmarketcap за последние 7 дней, поднявшись за неделю на 70%.

Тем не менее, централизованный характер разработок протокола BCH и новые спорные заявления главного идеолога проекта Роджера Вера продолжают подвергаться жесткой критике со стороны более широкого криптовалютного сообщества.

Так, в субботу Роджер Вер заявил, что BCH – это тот самый биткоин (BTC), которым он пользовался с 2011 года.

BCH is the BTC I’ve been using since 2011 — Roger Ver (@rogerkver) 21 апреля 2018 г.

Среди многочисленных критических ответов на это высказывание можно выделить реплику директора по стратегии Blockstream Сэмсона Моу, который предложил Веру провести простой эксперимент: скачать любой биткоин-клиент, выпущенный в 2011 году, синхронизировать его с сетью, сгенерировать новый адрес и отправить на него все свои монеты BCH, после чего рассказать сообществу, как все сработало.

Download a #Bitcoin client released in 2011 and sync it to the network. Generate an address. Send all your $BCH to that address. Then let us know how it worked out. https://t.co/UvgQzjPYIj — Samson Mow (@Excellion) 21 апреля 2018 г.

Напомним также, что в конце прошлой недели являющийся подразделением китайского гиганта Bitmain майнинговый пул Antpool объявил о том, что начал сжигать 12% транзакционных комиссий, получаемых им в процессе добычи Bitcoin Cash. По мнению Antpool, сжигание части комиссий поддержит экосистему Bitcoin Cash и будет способствовать росту цены монеты в долгосрочной перспективе.

Что касается других ведущих криптовалют, то за последние 24 часа также обращает на себя внимание Monero (XMR) с ростом в 10%.