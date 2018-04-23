Активистки добились проведения митинга «Брестчанки против свинца» 2 23.04.2018, 15:10

Жители Бреста выскажутся о вреде свинца и выступят против строительства аккумуляторного завода.

Брестский горисполком удовлетворил заявку на проведение митинга «Брестчанки против свинца», которую 2 апреля подали четыре жительницы Бреста и Брестского района. Положительный ответ на свое обращение женщины получили в понедельник 23 апреля, пишет «Брестская газета».

«Мы предполагали, что власти пойдут нам навстречу, так как предпосылок отказать нам у них не было: заявление было подано в полном соответствии с законодательством о проведении массовых мероприятий. Конечно, мы были неприятно удивлены, что на этот же день заявку о проведении мероприятия подало Брестское областное объединение профсоюзов, и время у нас совпало. Из-за этого нам пришлось сократить и сдвинуть время проведения нашего митинга. Но все равно мы очень рады, что наконец-то сможем собраться и высказать свое мнение о вреде свинца и потенциальной опасности аккумуляторного завода. Приглашаем всех брестчанок и брестчан присоединиться к нам», — сказала одна из организаторов митинга Екатерина Черная.

Мероприятие пройдет 29 апреля с 12.00 до 14.30 на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов в Бресте. Во время него планируется рассказать горожанам о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды, а также обсудить среди участников митинга возможный вред от запуска аккумуляторного завода «АйПауэр», который сейчас строится под Брестом.

«На митинг разрешается приносить транспаранты, шары и прочую атрибутику с заявленной целью — рассказать о вреде свинца и почему люди против строящегося аккумуляторного завода. По дороге к месту проведения разворачивать транспаранты нельзя — это будет воспринято как демонстрация», — пояснил правозащитник Роман Кисляк.

Несмотря на название «Брестчанки против свинца», участие в разрешенном властями митинге могут принять и мужчины.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением к местным властям обращались правозащитник Роман Кисляк и активист Михаил Галузо. Брестский горисполком отказал им в проведении митинга, аргументировав это тем, что площадь Свободы, которая была выбрана в качестве площадки под митинг, не является местом, определенным для проведения массовых мероприятий.

C начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 37 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в администрацию Лукашенко. В середине апреля на него был получен ответ за подписью министра природы и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Он поблагодарил граждан за небезразличное отношение к вопросам экологии и сообщил, что органы госуправления сделают все, чтобы не было нарушений законодательства при строительстве и эксплуатации аккумуляторного завода. Активистов такой ответ не устроил.

Кроме того, ряд жителей Бреста и Брестского района, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, вплотную занялись проблемой жителей поселка Зеленый Бор. Рядом с ним уже около трех лет под открытым небом лежат более 7 700 тонн свинцовой золы, которая относится к III классу опасности. По словам посельчан, их здоровье за последние годы резко ухудшилось, но вредные отходы до сих пор не вывезены и не известно, кто, когда и куда их уберет.

Недавно было объявлено о начале еще одного сбора подписей – на этот раз правителю за отстранение руководства Бреста, Брестского района и Брестской области в связи с утратой доверия. В Бресте сбор стартовал 15 апреля.