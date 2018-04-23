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Минобороны предложило сбивать дроны в «запрещенных зонах»

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  • 23.04.2018, 15:19
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Фото: Getty Images

Новая инициатива уже находится на рассмотрении в «палатке».

Министерство обороны Беларуси при поддержке «заинтересованных государственных органов» инициировало принятие законодательного акта, который позволит применение средств поражения беспилотных летательных аппаратов в случаях их несанкционированных полетов в воздушном пространстве запрещенных зон.

Об этом корреспонденту «Свабоды» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

«Упомянутая инициатива вызвана тем, что в ряде государств выявлены факты применения БЛА (беспилотников - прим.) В преступных целях, включая незаконное получение информации, осуществление диверсий, актов терроризма на охраняемых объектах и в местах проведения массовых мероприятий», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Предложения находятся на рассмотрении в «палате представителей».

Дроны весом более 7 килограмм предлагается сертифицировать

В настоящее время в «палате представителей» рассматривается законопроект, предусматривающий проведение обязательной сертификации БЛА массой более 7 килограмм.

Это вызвано «необходимостью обеспечения безопасных условий их использования».

Координаты зон предлагается внести в контроллеры управления дронами

Вопросы по использованию воздушного пространства страны остаются в юрисдикции Министерства обороны.

В 2016 году по рекомендации военного ведомства определены 16 специальных зон, над которыми запрещены полеты любых классов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Это объяснялось мерами национальной безопасности.

Чтобы БЛА не залетали в запретные зоны, Минобороны предложило внести координаты этих зон в контроллеры управления дронами, сообщает сайт belvpo.com. Для этого прорабатывается специальное соглашение с компанией DJI, которая является известным производителем электронной начинки для беспилотников.


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