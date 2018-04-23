Минобороны предложило сбивать дроны в «запрещенных зонах»4
- 23.04.2018, 15:19
- 1,175
Новая инициатива уже находится на рассмотрении в «палатке».
Министерство обороны Беларуси при поддержке «заинтересованных государственных органов» инициировало принятие законодательного акта, который позволит применение средств поражения беспилотных летательных аппаратов в случаях их несанкционированных полетов в воздушном пространстве запрещенных зон.
Об этом корреспонденту «Свабоды» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
«Упомянутая инициатива вызвана тем, что в ряде государств выявлены факты применения БЛА (беспилотников - прим.) В преступных целях, включая незаконное получение информации, осуществление диверсий, актов терроризма на охраняемых объектах и в местах проведения массовых мероприятий», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Предложения находятся на рассмотрении в «палате представителей».
Дроны весом более 7 килограмм предлагается сертифицировать
В настоящее время в «палате представителей» рассматривается законопроект, предусматривающий проведение обязательной сертификации БЛА массой более 7 килограмм.
Это вызвано «необходимостью обеспечения безопасных условий их использования».
Координаты зон предлагается внести в контроллеры управления дронами
Вопросы по использованию воздушного пространства страны остаются в юрисдикции Министерства обороны.
В 2016 году по рекомендации военного ведомства определены 16 специальных зон, над которыми запрещены полеты любых классов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Это объяснялось мерами национальной безопасности.
Чтобы БЛА не залетали в запретные зоны, Минобороны предложило внести координаты этих зон в контроллеры управления дронами, сообщает сайт belvpo.com. Для этого прорабатывается специальное соглашение с компанией DJI, которая является известным производителем электронной начинки для беспилотников.