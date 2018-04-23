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$100 тысяч – в болото, или Как под Гродно не появился музей сельхозтехники

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  • 23.04.2018, 15:37

Идея Шапиро превратилась в расточительство.

На месте музея сельскохозяйственной техники под Гродно – заросшие бетонные блоки, залитые под подиумы. Идея тогдашнего руководителя Гродненщины Семена Шапиро превратилась в расточительство, пишет сайт телеканала «Белсат».

Недалеко от агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» внимание на себя обращают длинные ряды бетонных укреплений, похожих на какую-то военную застройку. Они видны только потому, что в начале весны не успели зарасти кустарником и затянуться болотом.

Место, где должен был появиться Музей сельскохозяйственной техники под Гродно

Что это? Какой-то военный проект времен Второй мировой или след НЛО? Однако мистицизм развеял яркий желтый знак рядом с объектом. «Осторожно! Опасная зона» и немного выше паспорт: «Музей техники учреждения культуры Гродненский Государственный историко-археологический музей ».

Как указано на паспорте объекта, строительство началось 30 октября 2013 года, пять лет назад. Дата окончания строительства не обозначена.

Здесь должен был быть музей под открытым небом

О музее сельскохозяйственной техники активно писали многие СМИ. Начали информировать еще в 2012-м году, а потом в ноябре 2013 года сообщалось о начале строительства. В некоторых статьях с гордостью подчеркивалось, что создать музей придумал сам тогдашний руководитель Гродненского облисполкома Семен Шапиро.

Заброшенный «Музей сельскохозяйственной техники»

Площадка для музея размером в 22 гектара находится на заболоченной площадке, поэтому работы начались с водопонижения. Музей должен был быть филиалом Гродненского государственного историко-археологического музея.

Архитектурный проект будущего музея техники, который публиковался в СМИ

Возник архитектурный проект, который предусматривал возведение административного корпуса будущего музея, обустройство открытых экспозиционных площадок, навесов для малых предметов. В административном здании должны были разместиться кассы и зона отдыха, а в самом музее планировалось поставить технику, которая использовалась ранее в различных отраслях народного хозяйства.

Раритетную сельскохозяйственную технику собирали по всей стране. Должна была возникнуть масштабная экспозиция старых комбайнов, тракторов, автомобилей. После писали, что найдено 17 старых автобусов и троллейбусов, а также четыре трамвая. Объявили сбор подвод и телег на деревянном ходу, конных косилок, молотилок, теребилок для льна. Обещали много. Изюминкой должны были стать мотоцикл, как в фильме «Операция Ы» и даже первый отечественный МАЗ. А самыми интересными экспонатами – «Полуторка» 1933 года и столетние трактары.

Куда же пошли деньги?

Как сообщала БЕЛТА, проект финансировался из местного бюджета и уже тогда, в ноябре 2013 года, было освоено более 1 миллиарда белорусских рублей. В ноябре 2013 года доллар стоил 9250 рублей, вот и получается – 108 тысяч обозначают доллары пошли «в никуда». Или куда-то?

О музее все вдруг забыли, когда Семена Шапиро пригласили руководить Минским облисполкомом. В мае 2017 года чиновник занял еще и пост главы Федерации хоккея. А бетонные фундаменты заброшенного музея за пять лет затянулись болотом.


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