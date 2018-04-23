Потеря последней имперской надежды 1 Виталий Портников

23.04.2018, 15:52

1,252

Виталий Портников

Московский патриарх попытался примерить на себя роль «собирателя земель» задолго до Путина.

Обращение украинского президента, парламента Украины и духовенства к Константинопольскому патриарху с просьбой о признании автокефальной православной церкви в Украине выводит на первый план в противостоянии с соседней страной уже не президента Владимира Путина, а московского патриарха Кирилла. И, конечно же, объединяет усилия российского государства и церкви в стремлении не допустить украинской церковной самостоятельности.

Для Кирилла это — не только религиозный вопрос, но и вопрос политического выживания. Московский патриарх попытался примерить на себя роль «собирателя земель» задолго до того, как это решил сделать президент Путин. После избрания патриархом Кирилл, бывший глава церковной дипломатии, окружил свой трон флагами всех стран — бывших советских республик. Ни один российский президент даже сейчас не может позволить себе подобный демарш. Другое дело — патриарх.

В этих чужих флагах при патриаршем троне есть своя, глубокая символика, которая противоречит традициям мирового православия. Если мы внимательно посмотрим на его карту, то увидим: почти везде границы самостоятельных церквей совпадают с границами независимых государств! Почти везде — но только не в бывшем Советском Союзе и не в бывшей Югославии! РПЦ не хочет идти не только из Украины, но и из Беларуси, Молдовы, стран Балтии. Сербская православная церковь опирается на автокефалии церквей в Македонии и Черногории. Во многих случаях это уже привело к церковным расколам разного рода. На Востоке Украины мы знаем. Но вот в Молдове действуют две церковные юрисдикции — московская и румынский. В Эстонии — тоже две, Москвы и Константинополя. В Македонии уже пять десятилетий действует непризнанная церковь, которая охватывает практически всех православных верующих этой небольшой страны. А в Черногории, как в Украине — Сербской церкви противостоит своя, непризнанная, черногорская.

Могут спросить — а зачем столько сложностей? Почему нельзя предоставить самостоятельность, если уж у народа есть свое государство — и если в прошлом православная иерархия так делала практически всегда? Зачем лишать миллионы людей возможностей традиционного духовной жизни, держать за пределами признанного православия целые народы — как в случае с Украинской или македонцами? Зачем конфликтовать самым признанным церквям?

Церковная организация как фундамент для реставрации империй

В Москве или Белграде вам расскажут о тысячах причин религиозного свойства. Но я назову одну — и она будет правдивой.

Эта причина — надежда на то, что «старое государство» вскоре восстановится. Если не с помощью духа, так с помощью оружия. И зачем тогда давать церковную самостоятельность ее потенциальным частям? Наоборот, нужно сохранять единую церковную организацию как фундамент для реставрации империи. Нужно использовать молитву и веру в качестве политического оружия.

Вот почему в Белграде были застигнуты, когда Македонская православная церковь обратилась к болгарским единоверцам с просьбой содействовать возвращению в лоно мирового православия. Вот почему после украинского обращение к патриарху Варфоломею патриарх Кирилл заговорил о «травле канонической церкви в Украине» — хотя, заметим, никто даже и не пытается ставить под сомнение право УПЦ (Московского патриархата) в случае появления новой поместной церкви. Но московского патриарха может беспокоить совсем не это.

Он предстает перед потерей последней имперской надежды.

Виталий Портников, «Радио Свобода»