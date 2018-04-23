Видеофакт: Армяне ликуют на улицах после победы над Саргсяном 23.04.2018, 16:12

На улицах Еревана и других городов Армении отмечают победу народа в 11-дневной акции протеста.

Люди празднуют уход экс-премьера Сержа Саргсяна в отставку после 11-дневной акции неповиновения.

В официальном заявлении Саргсян признал, что оставляет свой пост из-за уличных акций протеста. «Я выполняю ваше требование», — заявил Саргсян народу Армении.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Лидер акции протеста Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в заявлении премьер-министра.

Массовые митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля, проводило движение «Мой шаг» во главе с главой парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на переговоры с Пашиняном, однако сорвал диалог после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был арестован. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились.

22 в апреля в центре Еревана прошел самый массовый митинг против правления Сержа Саргсяна, в котором приняли участие от 160 до 200 тысяч человек.

Утром в понедельник 23 апреля массовые акции протеста по всей Армении продолжились, в Ереване к ним присоединились военные из бригады миротворцев и других частей.

В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.