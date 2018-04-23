Андрей Санников: Волна освобождения от имперского влияния продолжается 23.04.2018, 16:12

Победа народа Армении доказала, что ничего не бывает без борьбы, потерь, протестов и самоотверженности.

Об этом сайту Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников, комментируя отставку премьер-министр Армении Сержa Саргсянa после 11 дней мирных протестов:

- Для армянского народа это действительно большая победа. Мир с замиранием сердца следил за событиями в Ереване и был критический момент, когда стали арестовывать лидеров оппозиции в надежде на то, что это остановит протесты. Но случилось то, чего никто из коррумпированного руководства Армении не мог предвидеть — народное восстание, которое и привело к смене власти. Пока еще рано говорить о том, кто возглавит страну. Можно только пожелать армянам, чтобы они проявляли бдительность, потому что ситуация непростая. Велика опасность вмешательства России, но тем не менее, искренне поздравляю и радуюсь за армян.

- Какие выводы для себя должны сделать белорусы?

- Каждый раз, когда происходит подобное событие на территории бывшего Советского Союза, я возвращаюсь в 2010 год, когда мы тоже были близки к тому, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Армения же еще раз подчеркнула, что ничего не бывает без борьбы, потерь, долговременных протестов и самоотверженности людей.

Армения дала ответ на очень важный вопрос, которым оппозицию Беларуси часто попрекают и используют для поддержки Лукашенко: «если произойдет народное волнение, то вмешается Москва». Хочу сказать, что такую зависимости от Москвы, которую демонстрировало руководство Армении, трудно себе вообразить.

Тем не немее, люди выступили, понимая всю опасность и изменили ситуацию. Ясно совершенно, что если есть воля народа, то к ней нужно прислушиваться и исполнять. Меня это событие радует. Я говорил о том, что Украина начала вторую волну освобождения Восточной Европы от имперского влияния России за свободу народов бывшего СССР и вот, Армения подтвердила, что эта волна продолжается.