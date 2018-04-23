закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 16:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Андрей Санников: Волна освобождения от имперского влияния продолжается

  • 23.04.2018, 16:12

Победа народа Армении доказала, что ничего не бывает без борьбы, потерь, протестов и самоотверженности.

Об этом сайту Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников, комментируя отставку премьер-министр Армении Сержa Саргсянa после 11 дней мирных протестов:

- Для армянского народа это действительно большая победа. Мир с замиранием сердца следил за событиями в Ереване и был критический момент, когда стали арестовывать лидеров оппозиции в надежде на то, что это остановит протесты. Но случилось то, чего никто из коррумпированного руководства Армении не мог предвидеть — народное восстание, которое и привело к смене власти. Пока еще рано говорить о том, кто возглавит страну. Можно только пожелать армянам, чтобы они проявляли бдительность, потому что ситуация непростая. Велика опасность вмешательства России, но тем не менее, искренне поздравляю и радуюсь за армян.

- Какие выводы для себя должны сделать белорусы?

- Каждый раз, когда происходит подобное событие на территории бывшего Советского Союза, я возвращаюсь в 2010 год, когда мы тоже были близки к тому, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Армения же еще раз подчеркнула, что ничего не бывает без борьбы, потерь, долговременных протестов и самоотверженности людей.

Армения дала ответ на очень важный вопрос, которым оппозицию Беларуси часто попрекают и используют для поддержки Лукашенко: «если произойдет народное волнение, то вмешается Москва». Хочу сказать, что такую зависимости от Москвы, которую демонстрировало руководство Армении, трудно себе вообразить.

Тем не немее, люди выступили, понимая всю опасность и изменили ситуацию. Ясно совершенно, что если есть воля народа, то к ней нужно прислушиваться и исполнять. Меня это событие радует. Я говорил о том, что Украина начала вторую волну освобождения Восточной Европы от имперского влияния России за свободу народов бывшего СССР и вот, Армения подтвердила, что эта волна продолжается.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков