«Только вместе и солидарно мы можем отстоять наши законные права и интересы» 23.04.2018, 16:16

В Минске прошло заседание руководства профсоюза РЭП.

На встрече обсуждали рабочие вопросы; в том числе принимали новых членов. На заседании приняли 40 человек; с учетом данных за первый квартал, в 2018 году в профсоюзе РЭП появилось 120 новых членов, пишет сайт praca-by.info.

Руководство профсоюза РЭП, в свете все еще продолжающегося уголовного дела против Геннадия Федынича и Игоря Комлика и преследования активистов профсоюза, обратилось ко всем членам организации:

«Уважаемые друзья, коллеги!

Белорусский профсоюз РЭП без уступок и компромиссов стоит на защите прав и интересов своих членов.

Наши активисты берутся за разрешение острых социально-экономических проблем, которые касаются всех работников. Наш профсоюз требует отмены декретов, которые грубо нарушают трудовые права работников (о контрактной системе, о «тунеядцах» и т.д.), участвует в общественной жизни страны и защищает права рабочих в судах.

Видя то, как активно мы защищаем права людей наемного труда, как вступаемся за тех, кого государство назвало «тунеядцами» и обложило оброком, власть, надеясь ограничить нашу активность, решила ударить по нам и сфабриковала уголовное дело о якобы не уплаченных налогах Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Игорь Комлик провел два месяца за решёткой и был признан политическим заключённым, на имущество профсоюза наложен арест, но этим репрессии не ограничились. Идут беспрецедентные по своей массовости допросы – к следователям было вызвано уже больше полутысячи членов профсоюза по всей стране. Однако, несмотря на давление властей, заявление о выходе подали единицы.

Уверены, что профсоюз достойно пройдет и это испытание на прочность.

С августа 2017 года по сегодняшний день в профсоюз вступили более 500 человек.

Мы благодарны каждому члену профсоюза за вашу активную позицию и преданность идеалам независимого профсоюзного движения. Только вместе и солидарно мы можем отстоять наши законные права и интересы».