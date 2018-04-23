Минфин США может снять санкции с «Русала», если Дерипаска продаст свою долю 23.04.2018, 16:23

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Санкции направлены против конкретных олигархов из окружения Путина.

Министерство финансов США может снять санкции с российской компании "Русал" и ее дочерних структур, если бизнесмен Олег Дерипаска продаст контрольный пакет акций, сообщается 23 апреля на сайте Минфина.

"Русал" попал под санкции из-за его связи с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, зависящих от "Русала" и его дочерних компаний", – заявил глава ведомства Стивен Мнучин, отмечает пресс-служба американского минфина.

Министр добавил, что компания "Русал" обратилась к минфину США с просьбой об исключении из санкционного списка.

Прошение будет рассматриваться до 23 октября, в этот день ограничительные меры против "Русала" должны вступить в полную силу.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.

9 апреля на фоне падения российского фондового рынка и ослабления курса рубля состояние ряда бизнесменов, попавших в санкционные списки, сократилось почти на $12 млрд.

16 апреля акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат En+ Дерипаски, упали до самого низкого уровня для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.