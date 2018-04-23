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Наталья Радина: Что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси

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  • 23.04.2018, 16:33
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Наталья Радина

Белорусы с восторгом, болью и тревогой следили за событиями в Армении.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала в «Фейсбуке» победу армянского народа в 11-дневной акции против премьер-министра Сержа Саргсяна.

«Счастлива вместе с армянами! Следила за их борьбой с восторгом, болью и тревогой. Очень боялась, что может повториться белорусский сценарий 2010 года. Но не прокатило. И дело не только в том, что режим мягче, менты не такие звери, а люди более решительные. Время другое. Все будет стремительно меняться и что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси», – подчеркнула она.

В 2010 году ЦИК Беларуси незаконно объявил «победителем» президентских «выборов» диктатора Лукашенко. День голосования ознаменовался массовой акцией протеста, подавленной силами милиции и внутренних войск.

9 апреля 2018 года Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом страны, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом был Серж Саргсян.

16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является главой правящей партии Армении.

Лидер протестов Никол Пашинян заявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.

18 апреля протестующие против его назначения премьером взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.

22 апреля правоохранители задержали Пашиняна и еще двух депутатов Национального собрания. Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон.

Сегодня, 23 апреля, Пашиняна и еще двух оппозиционных депутатов Национального собрания освободили. Саргсян заявил об отставке.


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