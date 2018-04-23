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Учеников в Гродно заставляют идти в летний школьный лагерь

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  • 23.04.2018, 16:36
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Родители и школьники возмущены.

Родители учеников гродненской школы № 27 жалуются: десятиклассников заставляют идти в летний школьный лагерь, пишет tut.by. Мол, на уроках детям озвучили: есть «норматив на оздоровление», от каждого класса 25% учащихся должны отдохнуть в дневном школьном лагере. Школьники возмутились. Администрация учебного заведения же заверяет: участие в летнем лагере — дело добровольное, но для того чтобы он работал, надо набрать 20 человек.

— Нам сказали: очень надо, чтобы вы пошли в школьный лагерь, так что меняйте все свои планы и не подставляйте нас. Если откажетесь просто потому, что не хотите, то и школа вам навстречу в 11 классе не пойдет. Наше желание никого не интересует. Сказали, что на класс надо взять 20 путевок, а всего у нас 29 учеников. Не трогают только нескольких спортсменов, у которых летом тренировки и соревнования, — говорят десятиклассники.

Похожая ситуация наблюдается и в других школах. Так, например, в СШ № 11 шестиклассникам тоже настойчиво предлагают школьные летние лагеря: мол, от каждого класса нужно 8 человек.

Правда, в отделе образования Гродненского горисполкома говорят, что посещение таких лагерей — дело добровольное, детям просто предлагают различные виды отдыха. Например, можно отдохнуть в палаточных лагерях на природе, пойти в поход, оздоровиться в лагерях на базе сельских школ или на несколько часов в день прийти на кружок или спортивную секцию, которые будут работать во время каникул во всех школах города.

— Каждая школа просто предоставляет свои возможности — спортивные секции, различные кружки. Это делается для того, чтобы дети не сидели дома летом, а могли прийти в школу и с пользой провести время. Это не оздоровление, а занятость школьников в каникулярное время. Если ребенок уезжает куда-то, то родители просто ставят в известность классного руководителя. Конечно, мы никого не можем заставлять. Все делается по желанию детей и родителей, — рассказал начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

В школе № 27 же десятиклассникам предлагают принять участие в школьном лагере «Наука», где ставку сделают на подготовку к ЦТ. Но — тоже исключительно на добровольной основе.

— Все у нас, конечно, по желанию. Мы просто детям рекомендуем занятия в данном лагере. Можно прийти в школу и дополнительно позаниматься математикой, русским или белорусским языками. В общем, углубленно изучить те предметы, которые дети сдают на ЦТ. Все в добровольном порядке, но чтобы этот лагерь функционировал, надо, чтобы там было минимум 20 человек, — рассказал директор школы Николай Солянский.


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