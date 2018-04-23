Сегодня - день рождения Уильяма Шекспира 23.04.2018, 16:59

20 мудрых цитат великого драматурга.

Сегодня, 23 апреля, исполняется 454 года со дня рождения великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Хотя день его появления на свет и не был точно зафиксирован, источники свидетельствуют, что выдающийся гений родился именно в этот день, пишет nv.ua.

В сокровищнице писателя нестареющие пьесы и стихотворения, которые находят своих поклонников спустя десятилетия.

Бурю эмоций у читателей вызывают повести о Ромео и Джульетте, Гамлете, Отелло, Генрихе V, а также сонеты, посвященные дружбе, разлуке, любви, ревности и меланхолии.

Талант и мудрость Шекспира никого не оставляет равнодушным, поэтому предлагаем вспомнить нестареющие высказывания английского поэта:

- Бедна любовь, если ее можно измерить.

- Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце.

- У влюбленных обыкновенно часы бегут вперед.

- Счастья целиком без примеси страданий не бывает.

- Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь.

- Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.

- Трусы умирают много раз до наступления смерти; храбрые умирают только один раз.

- Следуй голосу ума, а не гнева.

- Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант.

- Жизнь человеческая - это ткань из хороших и дурных ниток.

- Ревность - чудовище, само себя и зачинающее, и рождающее.

- Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу.

- Сомнения - предатели: они проигрывать нас часто заставляют там, где могли бы мы выиграть, мешая нам попытаться.

- Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек, и жизнь.

- Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри.

- Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.

- Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами.

- Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить ее.

- Грехи других судить вы так усердно рветесь – начните со своих и до чужих не доберетесь.

- Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.