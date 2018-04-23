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Cтепан Григорян: Люди накрывают столы прямо на улицах Еревана!

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  • 23.04.2018, 17:03
  • 8,414
Cтепан Григорян
Фото: Facebook

В Армении наступил настоящий национальный праздник.

На 11-й день мирных протестов в Армении премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. «Бархатная революция», о начале которой заявил лидер протестов Никол Пашинян, победила.

Победу народа Армении cайту Сharter97.org прокомментировал ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян.

- Очень важно, что мы правильно предсказали неизбежность смены власти в Армении. Радует то, что это произошло мирным путем.

Cейчас в Ереване начался настоящий праздник. Люди накрывают столы прямо на улицах города.

Тысячи молодых людей с национальными флагами, водители автомобилей приветствуют прохожих, родители гуляют с детьми. Народ Армении избавился от маленького диктатора. Я думаю, что этот день станет национальным праздником.

Знаете, победа была неизбежной, но ее ускорил переход на сторону оппозиции полиции и военных.

Вчера меня арестовали во время участия в мирной акции протеста, но я видел в глазах полицейских, что они понимают неправильность cвоих действий.

Сегодня произошло очень знаменательное событие. На сторону народа перешли миротворческие войска. Армения участвует в миротворческих операциях в Афганистане, Ираке, Ливане. Они очень сильные и подготовленные. Миротворцы сдали оружие, перешли на сторону народа и огромной колонной прошли по улицам Еревана.

Хочу отметить, что возвращение Армении на демократический путь - огромный плюс для всей Европы. Это важное событие для Украины, Грузии и Молдовы, которые уже выбрали европейский путь развития.

Процесс демократизации постсоветского пространства неизбежен.


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