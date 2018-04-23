Миллиардер Гуцериев построит в «Дроздах-2» школу для детей министров 11 23.04.2018, 17:16

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Михаил Гуцериев

Фото: Олег Яковлев/РБК

В элитном районе Веснянка вскоре появится общеобразовательная школа.

Как стало известно nn.by, в марте 2018 году Мингорисполком заключил арендный договор с иностранной строительной компанией «Сертусавия».

Частник взял участок площадью 3,33 гектара и будет ежемесячно выплачивать в бюджет около $10 тысяч.

«Сертусавия» - хозяин загадочной резиденции под Радошковичами. Компания связанная с лицом российского миллиардера Михаила Гуцериевым.

Семья Гуцериевым - самый богатый клан России. По оценкам Forbes, им принадлежит $ 9,91 миллиарда. В Беларуси Михаилу Гуцериеву принадлежит отель «Ренессанс», компании «Славкалий», «Славнефтехим» другие.

Новая школа будет находиться рядом с инновационным детским садом, который заработал в декабре 2015 года. Его «во исполнение принятых обязательств» и по «поручению Лукашенко» построила по проекту словенская компания «Рико», а затем передала на баланс города. Строительство сада стало для балканцев «социальной нагрузкой» за полученный участок для возведения отеля «Кемпински» на проспекте Независимости в Минске.

Вполне возможно, что подобная схема будет использоваться и в ситуации со школой.

Пока что дети министров и бизнесменов территориально относятся к школе №32 в районе Ржавец. Это приблизительно 1,5 километра от их домов.