Миллиардер Гуцериев построит в «Дроздах-2» школу для детей министров

Миллиардер Гуцериев построит в «Дроздах-2» школу для детей министров11
- 23.04.2018, 17:16
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В элитном районе Веснянка вскоре появится общеобразовательная школа.
Как стало известно nn.by, в марте 2018 году Мингорисполком заключил арендный договор с иностранной строительной компанией «Сертусавия».
Частник взял участок площадью 3,33 гектара и будет ежемесячно выплачивать в бюджет около $10 тысяч.
«Сертусавия» - хозяин загадочной резиденции под Радошковичами. Компания связанная с лицом российского миллиардера Михаила Гуцериевым.
Семья Гуцериевым - самый богатый клан России. По оценкам Forbes, им принадлежит $ 9,91 миллиарда. В Беларуси Михаилу Гуцериеву принадлежит отель «Ренессанс», компании «Славкалий», «Славнефтехим» другие.
Новая школа будет находиться рядом с инновационным детским садом, который заработал в декабре 2015 года. Его «во исполнение принятых обязательств» и по «поручению Лукашенко» построила по проекту словенская компания «Рико», а затем передала на баланс города. Строительство сада стало для балканцев «социальной нагрузкой» за полученный участок для возведения отеля «Кемпински» на проспекте Независимости в Минске.
Вполне возможно, что подобная схема будет использоваться и в ситуации со школой.
Пока что дети министров и бизнесменов территориально относятся к школе №32 в районе Ржавец. Это приблизительно 1,5 километра от их домов.