В Беларуси подорожали iPhone 6 23.04.2018, 17:29

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Официальные цены на гаджеты значительно выросли.

В Беларуси повысились официальные цены на три модели смартфонов от компании Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Рост в стоимости доходит до 4,7%, пишет tut.by.

Скриншот сделан 11 апреля.

Скриншот сделан сегодня.

Например, iPhone 8 (64 ГБ) раньше стоил 2039 рублей, а сегодня ряд официальных ритейлеров предлагают его купить за 2079 рублей. Такой же смартфон с 256 ГБ встроенного хранилища оценивался в 2469 рублей. Его нынешняя цена — 2539 рублей. Разница в стоимости составляет 2,8%.

Прежняя цена увеличенного iPhone 8 Plus на 64 ГБ составляла 2329 рублей. Сегодня его предлагают за 2389 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ оценивалось в 2759 рублей, его обновленная цена — 2869 рублей. Разница в стоимости — 3,8%.

Премиальный iPhone X (64 ГБ) ранее стоил 2999 рублей. Обновленная цена — 3149 рублей. Стоимость модификации на 256 ГБ находилась на уровне 3449 рублей. Сегодня его продают за 3619 рублей. Разница в стоимости составляет около 4,7%.

Отметим, что официальные цены на флагманские смартфоны Samsung и Huawei, по информации журналистов, пока не выросли.