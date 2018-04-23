ЧМ-2018: Белорусские юниоры вышли в четвертьфинал впервые за 16 лет 23.04.2018, 18:08

Фото: Hockey.by

Хоккеисты сборной Беларуси в матче третьего тура группового этапа ЧМ победу над Швейцарией за 12 секунд до конца матча.

Юниорская сборная Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира обыграла сборную Швейцарии (5:4), передает «Трибуна».

Эта победа позволила команде Павла Перепехина выйти в 1/4 финала чемпионата.

В заключительном туре группового раунда Беларусь сыграет с США 24 апреля.

В последний раз сборная Беларуси выходила в плей-офф юниорского чемпионата мира в 2002 году. Тогда команда заняла пятое место. В том составе белорусов были Андрей Костицын, Михаил Грабовский и Владимир Денисов.