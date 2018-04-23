Кто в Беларуси задолжал бюджету 1 23.04.2018, 18:55

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Лидером по числу должников на 1 апреля 2018 года был Минск.

По итогам первого квартала в «черном списке» Министерства по налогам и сборам оказалось свыше 4,6 тыс. юридических лиц, общественных организаций и индивидуальных предпринимателей. Лидером по числу должников на 1 апреля 2018 года был экономический центр страны – Минск, пишет zautra.by.

По данным ИМНС по г. Минску, не выполнили свои обязательства перед бюджетом свыше 1 650 компаний и индивидуальных предпринимателей. В столичном «черном списке» достаточно много известных застройщиков жилья и коммерческой недвижимости – «БелстройВетурия», «Минселко», «Лада ОМС – Инжениринг», «Фрелиэйсэксим». Долги перед бюджетом имеет компания «Тамбаз», которая в конце 2017 года оказалась в центре скандала с непостроенным для 600 семей жильем в жилищном комплекса «Аркадия». Бывший владелец «Тамбаза» Лев Хаютин задержан правоохранителями.

Свыше 930 должников в Минской области. Среди самых звучных компаний, к которым у налоговиков имеются претензии, ООО «ФК «Крумкачи», Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Пуховичский комбинат хлебопродуктов.

В одном из главных промышленных регионов страны – Гомельщине – около 550 неплательщиков. В течение нескольких месяцев в «черный список» попадает Белорусское речное пароходство. Также долги на 1 апреля имели крупнейшая строительная организация области «Гомельпромстрой» и представительство китайского подрядчика на возведении фабрики в Добруше «Корпорации Сюань Юань». В марте этого года стало известно, что китайцы подали в суд на МНС.

Около 510 должников проходят по спискам ИМНС по Брестской области, около 420 – по Витебской.

На Брестчине первый квартал с долгами перед бюджетом завершили крупные промышленные предприятия «Салео-Кобрин» и «Кузлитмаш», строительные компании «Научпром» и «Строительный трест №8», футбольные клубы «Гранит-Микашевичи» и «Барановичи», сельскохозяйственные предприятия с иностранным капиталом «БелАгрокультура» и «СиноБелАгро».

В витебском «черном списке» оказались льнозаводы в Лиозно, Верхнедвинске, Городке, Миорах, крупные государственные предприятия Глубокский комбикормовый завод, «Вистан», Витебский приборостроительный завод, Оршанский инструментальный завод, «Завод приборов автоматического контроля», частные фирмы «НПП «Белкотломаш», «КиС» и «Славянский продукт».

370 неплательщиков выявлено ИМНС по Могилевской области. Среди них, в частности, «Могилевмебель» и «Бобруйскжелезобетон».

Меньше всего должников (около 200) – на Гродненщине. Среди известных предприятий региона проблемы с выплатами налогов по итогам первого квартала имели «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», сельскохозяйственное предприятие «Можейково» и «ГродноБиопродукт».