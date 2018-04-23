Видеофакт: Раздевалка белорусских хоккеистов после выхода в четвертьфинал ЧМ 23.04.2018, 19:05

Юниоры не скрывали эмоций после победы над Швейцарией.

Юниорская сборная Беларуси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира обыграла сборную Швейцарии (5:4). Эта победа позволила команде Павла Перепехина выйти в 1/4 финала чемпионата.

Хоккеисты отпраздновали в раздевалке победу, исполнив хит группы «Грибы», передает «Трибуна».

В заключительном туре группового раунда Беларусь сыграет с США 24 апреля.

В последний раз сборная Беларуси выходила в плей-офф юниорского чемпионата мира в 2002 году. Тогда команда заняла пятое место. В том составе белорусов были Андрей Костицын, Михаил Грабовский и Владимир Денисов.