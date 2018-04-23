Армянский национальный конгресс: С сегодняшнего дня мы живем в другой Армении

Армянский национальный конгресс: С сегодняшнего дня мы живем в другой Армении4
- 23.04.2018, 19:09
- 1,116
АНК поздравил народ Армении с отставкой Сержа Саргсяна.
Армянский национальный конгресс (АНК) сердечно поздравляет народ Армении с отставкой Сержа Саргсяна и последующим за этим неизбежным развалом криминально-олигархической системы.
Об этом говорится в заявлении АНК, передает news.am.
«Продолжающаяся годы борьба наконец увенчалась успехом, открывающим двери для установления демократии в стране. Это самый важный, но только первый шаг.
С сегодняшнего дня все мы живем в другой Армении, и с той же последовательностью и вдохновением наше общество должно посвятить себя построению новой, демократической Родины. Главная задача сейчас - обеспечить плавную передачу власти и правительства», - отмечается в заявлении.
Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил сегодня об отставке.