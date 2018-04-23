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Армянский национальный конгресс: С сегодняшнего дня мы живем в другой Армении

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  • 23.04.2018, 19:09
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АНК поздравил народ Армении с отставкой Сержа Саргсяна.

Армянский национальный конгресс (АНК) сердечно поздравляет народ Армении с отставкой Сержа Саргсяна и последующим за этим неизбежным развалом криминально-олигархической системы.

Об этом говорится в заявлении АНК, передает news.am.

«Продолжающаяся годы борьба наконец увенчалась успехом, открывающим двери для установления демократии в стране. Это самый важный, но только первый шаг.

С сегодняшнего дня все мы живем в другой Армении, и с той же последовательностью и вдохновением наше общество должно посвятить себя построению новой, демократической Родины. Главная задача сейчас - обеспечить плавную передачу власти и правительства», - отмечается в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил сегодня об отставке.


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