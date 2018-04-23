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Шорец: Палатки по продаже мороженого и фруктов не соответствуют столичному статусу

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  • 23.04.2018, 19:15
Андрей Шорец
Фото: ctv.by

Чиновнику не дают покоя торговые палатки частников.

Глава города предложил внедрять современные форматы сезонной торговли. Шорец посоветовал ориентироваться на опыт других городов и наладить взаимодействие с частниками в этом вопросе. Подробности сообщает БелТА.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец высказал мнение о том, что представленные в городе палатки по продаже прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов не соответствуют столичному статусу. Он поручил городским службам изучить опыт других городов в этой сфере и внести предложения по развитию сети нестационарных торговых объектов, наладить взаимодействие с представителями частного бизнеса в этом вопросе.

Как отметила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в Минске последовательно совершенствуют внешний вид палаток.

— Они востребованы, и необходимо принять меры по приведению их в надлежащий вид, — отметила Нина Емельянова.

Она добавила, что комитет архитектуры и градостроительства разработал дизайн таких объектов, но предложение не получило поддержки среди предпринимателей.


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