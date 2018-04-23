Как подготовить автомобиль к путешествию 23.04.2018, 19:30

Правила, которые соблюдать нужно как новичкам, так и бывалым автопутешественникам.

Наконец начинается теплый сезон, а с ним — время пикников, вылазок на природу, а для многих автомобилистов — сезон автопутешествий. Самые активные автомобильные миграции традиционно приходятся на майские праздники. К счастью, сегодня автомобильные путешествия — роскошь, которую вполне может себе позволить среднестатистическая семья, у которой есть авто.

Несмотря на плохое качество дорог, в путешествие могут отправиться даже новички. Благо, АЗС и станции техобслуживания есть практически в каждом населенном пункте. Но есть правила, которые соблюдать нужно как новичкам, так и бывалым автопутешественникам. О том, как подготовить авто и себя к дороге, segodnya.ua рассказали водитель-дальнобойщик Сергей Оноприенко и главный редактор автомобильного журнала Артем Киселев.

Чтобы "конь" не взбрыкнул

Перед долгой дорогой обязательно проверьте уровень жидкостей: масла, тормозной и охлаждающей. Не лишним будет залить в бачок омывателя для стекла жидкость, которая отмывает мошкару: во время долгой дороги мошки — бич всех автомобилистов.

Проверьте давление в шинах: оно должно быть чуть выше рекомендуемого (обычно норма указана на водительской дверце или на ее дверном проеме). Регулировка развала-схождения также не повредит: от этого зависит устойчивость авто на трассе. Тормоза не должны скрипеть — не ждите, пока начнут стачиваться диски, замените колодки. Лучше всего сделать простую диагностику на любом СТО.

Перед дорогой машину нужно помыть, прежде всего для безопасности: чистая машина блестит на трассе и хорошо видна. Уделите внимание фарам и лампочкам: их чистота и яркость — гарантия безопасной езды в сумерках и ночью, особенно на незнакомых трассах. Чем больше опознавательных работающих знаков у вашего авто, тем быстрее его заметят на трассе.

И не только в путешествии

Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос должны быть в каждом автомобиле и без путешествий. Собираясь же в дальнюю дорогу, добавьте к этому набору "крабы" для прикуривания аккумулятора: даже если он новый, в дороге случиться может все. Не забудьте простой набор отверток и ключей, фонарик, канистру (можно на 5—10 литров). Также пригодятся перчатки и ветошь. Запаситесь спичками и бумажными атласами и картами дорог: даже самая надежная техника может подвести, да и интернет на наших просторах есть далеко не везде. Для дальних путешествий спокойней иметь и видеорегистратор. На всякий случай можно взять запасные ключи от автомобиля — на случай утери или воровства основных. Оборудование положите в угол багажника так, чтобы его легко было достать, и постарайтесь не заваливать салон вещами.

В комфортной доступности

Путешествие на авто предполагает возможность взять вещей чуть больше, чем самое необходимое. Тем не менее помните: каждый лишний килограмм увеличивает расход бензина. Пакуя вещи в багажник, руководствуйтесь принципом: минимум времени на максимальную разгрузку. Вещи первой необходимости положите сверху, но не в салон: в салоне ничего не должно мешать и валяться, ведь при резком торможении, что в дороге не редкость, все разбросанное внутри авто будет лететь в сторону водителя. Из необходимого и допустимого в салоне — вода (в пластике и желательно с пробкой-соской, чтобы не разлить на кочках), по 0,5 л в бутылках на каждого пассажира. Влажные салфетки, сухарики или сушки: когда грызешь в дороге, меньше укачивает, а водитель таким образом борется со сном.

Мелкие вещи лучше сложить в одно место, например в пластиковый бокс. Предусмотрите пакет для мусора: обертки от конфет, огрызки и стаканчики из-под кофе, купленного на АЗС, будет удобно выбросить централизованно, а не на обочину трассы.

Документы, техпаспорт и права — в комфортной доступности. Кроме банковских карточек, запаситесь разменным кэшем: в некоторых населенных пунктах банкоматов и терминалов нет. Не храните все деньги в одном месте, часть упакуйте в багаж. Возьмите сим-карты разных операторов: покрытие, особенно в глуши, у одного из операторов мобильной связи может страдать, а связь необходима везде. Не помешают портативные зарядки, которые должны быть перед дорогой максимально заряжены.

Лайфхаки от профи

Не заснуть за рулем поможет нарезанный лимон: положите дольку под язык или пососите, когда начинает клонить в сон. Справиться со сном также поможет говорящий пассажир, приоткрытое окно и сушки: когда водитель их понемногу грызет, улучшается концентрация.

Путешествуйте в светлое время суток, а темное оставьте на отдых. Днем не только улучшается концентрация внимания, но и за дневную дорогу можно успеть полюбоваться местностью, особенно незнакомой.

Не наедайтесь перед дорогой. На пустой желудок концентрация внимания лучше, а к полному животу приливает кровь, отливая от головы. Лучше червячка заморить, но не "задавить насмерть".

Самое опасное время для движения — закат и рассвет: в это время видимость плохая, а организм человека настроен на отдых.

Правило обгона фуры на трассе при "паровозике"— пропустить на обгон первым последнее авто в цепочке. Ему лучше видна дорожная ситуация впереди фуры. У едущего за фурой водителя обзор ограничен.