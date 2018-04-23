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Путин подписал закон о блокировке сайтов с «порочащей информацией»

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  • 23.04.2018, 19:49
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Президент РФ подписал закон, который позволяет судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурсов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать сайты за отказ удалять порочащую честь информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом уточняется, в каком порядке из Сети удаляются сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В нем также говорится, что если интернет-ресурс после требования суда отказывается удалять сведения, порочащие честь, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к нему. Затем в течение суток Роскомнадзор получает постановление и блокирует ресурс.

Напомним, 10 апреля Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект об ограничении доступа к сайтам, отказывающимся удалить порочащие честь и достоинство или деловую репутацию гражданина или юрлица сведения.


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