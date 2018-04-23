Фотофакт: Как выглядит ночной Минск с «мухобойки» на стадионе «Динамо» 2 23.04.2018, 20:00

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Вид на ночной Минск с высоты впечатляет.

В конце мая в Минске после семи лет реконструкции планируют открыть стадион "Динамо". "Еврорадио" посмотрело, как выглядит стадион сейчас, и какой вид на Минск открывается с необычных осветительных мачт спортивной арены, которые в народе прозвали "мухобойками".

Так терперь выглядит стадион

Всего на "Динамо" поставили четыре 68-метровые мачты весом 120 тонн каждая. Вид на ночной Минск с высоты мушиного полета впечатляет! Хорошо виден почти весь центр столицы. Можно увидеть общежития БГУ на улице Октябрьской и берега Свислочи, небоскрёб Royal Plaza и проспект Независимости.

Строительство ведётся почти сутками

Сдать стадион планируют к 31 мая. Потом в течение трёх недель арена будет работать в тестовом режиме. 21 июня, за год до Европейских игр, "Динамо" откроют официально.