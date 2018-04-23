Айк Марутян: Никол Пашинян - человек, который поверил и один начал все это 4 23.04.2018, 20:08

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Никол Пашинян

Фото: Panorama.am

Армянский артист прокомментировал победу народа над Сержем Саргсяном.

Никол Пашинян - тот человек, который изначально поверил и один начал все это, и мы все вместе собрались. Об этом заявил во время митинга на Площади Республики в Ереване 23 апреля артист Айк Марутян, передает news.am.

По его словам, все это время у него не было настроения для шуток, но сейчас – другое дело.

«Первая моя шутка состояла в том, что я сбрил усы». Он подчеркнул, что впереди много работы. «Это тот путь, который приведет к реальной и настоящей Армении», - заявил Марутян.

Он также подчеркнул, что в соседней стране должны понять: если наш народ с поднятыми руками совершает подобное, то на что он способен, если возьмет в руки оружие.