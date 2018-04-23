закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 23:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы в Бразилии: В Сан-Паулу рюкзаки даже местные носят, повесив впереди себя

  • 23.04.2018, 20:27
  • 1,835
Фото: tut.by

Лайфхаки для туристов от белорусов, живущих в стране кофе и футбола.

Карнавал, сериалы, кофе, футбол — самые популярные ассоциации, связанные с Бразилией. Как туда добраться и во сколько это обойдется? Что посмотреть? Правда ли, что в стране лютуют желтая лихорадка и уличные преступники? Tut.by побывал в Сан-Паулу и на побережье Атлантического океана, и собрал советы для белорусов, которые мечтают попасть в Бразилию, от белорусов, которые там живут.

Белорусы могут попасть в страну кофе, футбола и сериалов без визы. В прошлом году там побывали 796 наших земляков, сообщили в посольстве нашей страны в Бразилии, в основном поездки связаны с туризмом. Годом раньше, в 2016-м, гостей из Беларуси было больше — 1095 человек, тогда повлияла Олимпиада в Рио-де-Жанейро.

Для начала: не перепутать лето с зимой и сделать прививку

Тут все наоборот: февраль в Бразилии — разгар лета, июль — пик зимы. Сейчас, в апреле, в Сан-Паулу глубокая осень. При этом погодные сайты на ближайшую неделю обещают до +28°С. Температура воды в Атлантическом океане в курортном городе в том же штате — чуть ниже.

Это значит, что обделенных теплой погодой, а главное — солнечными днями, белорусов поездка в Бразилию может заинтересовать даже в самое нетуристическое время с точки зрения самих бразильцев.

Белоруска Вольга Ермолаева Франко живет в Бразилии с 2011 года. Девушка советует, собираясь в эту страну, все же учитывать разницу в сезонах.

— Узімку ў паўднёвай частцы Бразіліі бывае халодна, у некаторых месцах і маразы бываюць, але рэдка, — рассказывает Вольга. — Звычайна — нізкія плюсавыя тэмпературы і няма ацяплення. Але ад штата Баія і далей на поўнач зімы як такой няма. Але трэба правяраць па рэгіёне: калі там сухі ці дажджавы сезон.

До поездки в Бразилию нужно не только прикинуть, какой там сейчас сезон, но и озаботиться вопросом здоровья. Дело в том, что вот уже второй год в Бразилии отмечают рост заболеваемости желтой лихорадкой. В 2017 году Минздрав этой страны подтвердил информацию о 770 заболевших, 261 человек из них умерли.

Желтую лихорадку переносят комары. Поэтому очень важно до поездки в эту латиноамериканскую страну сделать прививку.

На сайте посольства Беларуси в Бразилии указано, что прививку нужно делать как минимум за 10−14 дней до путешествия. Нужную вакцину можно найти в Минске. В самой Бразилии советуют использовать средства защиты от комаров.

13 часов в самолете без посадки — и ты в Бразилии

Добраться до Бразилии с нашего континента можно связкой самолетов. Наиболее популярные способы для белорусов: авиакомпанией «Люфтганза» со стыковкой во Франкфурте и авиакомпанией «Эйрфранс» со стыковкой в Париже. Еще один вариант — с «Турецкими авиалиниями» со стыковкой в Стамбуле.

Два-три часа из Минска до Стамбула, потом — ожидание стыковки (авиакомпания предоставляет ночевку в отеле). Самый длительный перелет — почти 13 часов в самолете — и ты в Бразилии! Назад, на восток, самолет летит на пару часов быстрее.

Билеты в Бразилию недешевые, поэтому белорусы в Бразилии советуют бронировать их месяца за четыре. Белорус Игорь, который живет в Бразилии уже три года, рекомендует летать через Франкфурт.

— Стыковка в Стамбуле предполагает ночевку в этом городе — это не всем удобно. А в Париже очень часто возникают проблемы с багажом, особенно у тех пассажиров, которые летят с пересадкой. Уже не раз возникали такие проблемы у земляков, которые живут в Бразилии. У системы, которая обеспечивает стыковку в Париже, нет понимания, что у белорусов, например, может не быть европейской визы. Вам могут зарегистрировать багаж, например, только до Парижа, и нужно будет выйти в Шенгенскую зону, чтобы его получить и перерегистрировать до Бразилии. А если у вас нет визы — то ваш багаж в Париже и останется.

Сейчас сайты-агрегаторы подсказывают, что есть билеты на май у Люфтганзы за 1130 долларов туда и обратно (правда, с двумя пересадками — во Франкфурте и Цюрихе).

Страна свежих фруктов, гуаявы и гуараны

Одно из первых, на что вы обратите внимание в Бразилии — многочисленные лавки со свежими фруктами. Фрукты на улицах, фрукты в гипермаркетах, фрукты — на завтраки в отелях.

Гуаява — тропический латиноамериканский фрукт. Его можно есть свежим, а можно, например, в виде мармелада (гуаябада), который продается во всех супермаркетах.

5 реалов (1 реал — около 60 белорусских копеек) — и вы счастливый обладатель кокоса с освежающей кокосовой водой внутри.

Надо сказать, что в Сан-Паулу и пригородах расплатиться карточкой часто можно даже в уличной лавке.

Белорусы в Бразилии советуют обязательно пробовать шураско.

— Это целый ритуал употребления без ограничения мясных блюд на гриле — когда вас за фиксированную цену кормят до тех пор, пока вы сможете это есть. Когда вы достигнете предела — сами решаете, — смеется Игорь.

Сырный хлеб, асаи — сорбет из ягод. Гуарана — самая популярная в Бразилии газировка, которую производят с добавлением экстракта гуараны — дикорастущей лианы.

Вольга Ермолаева Франко отмечает, что в каждом регионе Бразилии — свои традиционные блюда и лакомства. Так, если юг знаменит мясом, то штат на востоке — Минас Жерайс — богат сырами и другими молочными продуктами.

— Шмат рэстаранаў з ежай на вагу і нават без абмежаванняў, — рассказывает белоруска. — Абавязкова пакаштуйце розных страваў з кораня маніёка. Тут гэта папулярней за бульбу, і насычае лепей — з яго робяць і торты, і хлеб, і бліны розных відаў, і пюрэ, і вараць, і смажаць у фрыцюры.

Следить за сумкой, паспортом и не ходить в фавеллы

Главное, пробуя бразильские лакомства, — не зазеваться. Когда вы гуляете по Сан-Паулу хороший гид то и дело предупреждает, что вокруг опасность: «Danger!». Фотоаппарат лучше прятать в сумку, рюкзаки в многолюдных местах даже местные носят, повесив впереди себя, а не на спине.

Белоруска Анастасия Онойко советует не экономить в Бразилии на безопасности. По этой же причине — выбирать хостелы и отели в центре городов, а не на окраинах.

— В больших городах, если выхожу из дома одна, стараюсь не брать телефон. А если беру, то не пользуюсь им на улице. Деньги обычно держу в переднем кармане. Кошелек и объемные сумки не беру.

Посольство Беларуси в Бразилии включило в свою памятку для путешественников немало предупреждений по безопасности. Например, дипломаты советуют снимать деньги с карточек только в банкоматах в банках, прикрывая рукой клавиатуру, когда набираешь пинкод.

Что касается Сан-Паулу, особенно бдительным нужно быть на рынке и на центральных площадях.

Площадь перед старинным костелом сегодня — средоточие не только туристов, но и бездомных и проституток. Гид советует не фотографировать подозрительных людей, которые кучкуются перед собором — можно навлечь гнев и остаться без техники.

И, наоборот, на центральном проспекте Сан-Паулу, который называется Паулисто, чувствуешь себя куда в большей безопасности.

— Не ходить в фавеллы (городские трущобы в Бразилии, часто расположенные на склонах гор. — Прим.), — советует белорус Игорь. — В фавеллах между собой воюют наркобанды, появление там просто опасно.

Если вас оставили без камеры, без денег, то не стоит пытаться искать компромисс.

— Угрожают оружием, отбирают. Ни в коем случае нельзя вступать с грабителем в перепалку и тем более пытаться показать, чему учили на уроках карате, — дает совет Игорь. — Надо отдавать и прямиком направляться в полицию, где зафиксировать все в заявлении. Это предельно важно, чтобы заполучить документ на возвращение в Беларусь, если у вас украли в документы.

Еще один важный момент: отправляясь в Бразилию, помнить о страховке. Причем уточнять детали.

— Нужно знать, действительно ли она будет действовать в Бразилии. Желательно ориентироваться и на то, чтобы у страховой компании были партнерские отношения с кем-то, кто может обеспечить обслуживание в Бразилии в частной больнице. Государственные клиники, конечно, здесь есть, но лучше туда, наверное, все-таки не попадать. Там можно застрять на часы, чтобы просто получить консультацию по срочной помощи, — объясняет Игорь.

Время карнавалов и прогулок у океана

Чаще всего белорусы посещают, пожалуй, самые известные бразильские города: Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Именно туда активно прилетают самолеты из Европы. Советов о том, что стоит посмотреть в необъятной Бразилии, местные жители вам дадут столько, что хоть отбавляй.

— Сами бразильцы не любят карнавал в Рио, потому что знают: там в это время заоблачные цены и вакханалия, — объясняет белорус Игорь. — Зато любят карнавалы в Салвадоре и Рисифи. Там они еще более аутентичные, чем в Рио, правда, об этом почти никто из приезжих не знает.

Вольга Франко советует посмотреть город Салвадор еще и потому, что это — первая столица Бразилии. Правда, от того же Сан-Паулу до Салвадора придется добираться на самолете.

— У горада доўгая цікавая гісторыя, тут ёсць старажытная і сучасная архітэатура. Смачная ежа і найбольшая ў свеце колькасць насельніцтва афрыканскага паходжання — акрамя ўласна Афрыкі. Тут можна пазнаёміцца з афрабразільскімі рэлігіямі, гэта радзіма самбы і капаэйры.

Белоруска Анастасия Онойко живет в Бразилии третий год, работает переводчиком. Девушка советует побывать на бразильском родео — состязании ковбоев с участием лошадей и быков.

— Это целое культурное событие с традиционными костюмами и танцами, — рассказывает белоруска. — Еще я бы рекомендовала съездить на юг, посмотреть бывшие немецкие и итальянские колонии. Там у меня всегда ощущение, что я в Европе, а не в Бразилии. Еще рекомендую посетить с экскурсией винодельни.

Вольга Франко советует познакомиться с культурой коренных народов, которые жили на континенте до колонизации. Она сама работает в университетском проекте с народом Кирири. Это коренной народ в Бразилии, у которого теперь есть официально своя территория в штате Баия.

— Гэта такі народ, які перажыў каланізацыю, езуіцкую катэхізацыю, губляў, але здолеў вярнуць у пэўным аб’ёме землі, і цяпер яны займаюцца аднаўленнем сваёй мовы. Бо на сёння яны ўсе носьбіты партугальскай, свая мова захавалася часткова ў рытуалах, фальклоры, у запісах граматыкі і катэхізісу ад езуітаў на сваёй мове. Але да гэтага народа не ездзяць турысты, а ездзяць, напрыклад, да народа Паташо (Pataxó), які жыве на поўдні штата Баіі.

Среди советов — водопады Игуасу, которые находятся на границе Бразилии и Аргентины. Собеседники говорят, что в городе Флорианополис — очень безопасно, там красивые пляжи и хорошая кухня.

По поводу пляжей стоит больше расспрашивать местных. Например, сами бразильцы, живущие в Сан-Паулу, любят спокойные пляжи в городе Убатуба.

От самого Сан-Паулу до Убатубы ехать больше двухсот километров, включая участок на серпантине. Главное тут — не попасть в ливень, который может надолго парализовать движение на извилистой горной дороге.

Зато в награду — приветливый песчаный пляж и высокие волны. Убатуба — излюбленное место, где бразильские серфингисты ловят волну.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков