Белорусы в Бразилии: В Сан-Паулу рюкзаки даже местные носят, повесив впереди себя 23.04.2018, 20:27

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Фото: tut.by

Лайфхаки для туристов от белорусов, живущих в стране кофе и футбола.

Карнавал, сериалы, кофе, футбол — самые популярные ассоциации, связанные с Бразилией. Как туда добраться и во сколько это обойдется? Что посмотреть? Правда ли, что в стране лютуют желтая лихорадка и уличные преступники? Tut.by побывал в Сан-Паулу и на побережье Атлантического океана, и собрал советы для белорусов, которые мечтают попасть в Бразилию, от белорусов, которые там живут.

Белорусы могут попасть в страну кофе, футбола и сериалов без визы. В прошлом году там побывали 796 наших земляков, сообщили в посольстве нашей страны в Бразилии, в основном поездки связаны с туризмом. Годом раньше, в 2016-м, гостей из Беларуси было больше — 1095 человек, тогда повлияла Олимпиада в Рио-де-Жанейро.

Для начала: не перепутать лето с зимой и сделать прививку

Тут все наоборот: февраль в Бразилии — разгар лета, июль — пик зимы. Сейчас, в апреле, в Сан-Паулу глубокая осень. При этом погодные сайты на ближайшую неделю обещают до +28°С. Температура воды в Атлантическом океане в курортном городе в том же штате — чуть ниже.

Это значит, что обделенных теплой погодой, а главное — солнечными днями, белорусов поездка в Бразилию может заинтересовать даже в самое нетуристическое время с точки зрения самих бразильцев.

Белоруска Вольга Ермолаева Франко живет в Бразилии с 2011 года. Девушка советует, собираясь в эту страну, все же учитывать разницу в сезонах.

— Узімку ў паўднёвай частцы Бразіліі бывае халодна, у некаторых месцах і маразы бываюць, але рэдка, — рассказывает Вольга. — Звычайна — нізкія плюсавыя тэмпературы і няма ацяплення. Але ад штата Баія і далей на поўнач зімы як такой няма. Але трэба правяраць па рэгіёне: калі там сухі ці дажджавы сезон.

До поездки в Бразилию нужно не только прикинуть, какой там сейчас сезон, но и озаботиться вопросом здоровья. Дело в том, что вот уже второй год в Бразилии отмечают рост заболеваемости желтой лихорадкой. В 2017 году Минздрав этой страны подтвердил информацию о 770 заболевших, 261 человек из них умерли.

Желтую лихорадку переносят комары. Поэтому очень важно до поездки в эту латиноамериканскую страну сделать прививку.

На сайте посольства Беларуси в Бразилии указано, что прививку нужно делать как минимум за 10−14 дней до путешествия. Нужную вакцину можно найти в Минске. В самой Бразилии советуют использовать средства защиты от комаров.

13 часов в самолете без посадки — и ты в Бразилии

Добраться до Бразилии с нашего континента можно связкой самолетов. Наиболее популярные способы для белорусов: авиакомпанией «Люфтганза» со стыковкой во Франкфурте и авиакомпанией «Эйрфранс» со стыковкой в Париже. Еще один вариант — с «Турецкими авиалиниями» со стыковкой в Стамбуле.

Два-три часа из Минска до Стамбула, потом — ожидание стыковки (авиакомпания предоставляет ночевку в отеле). Самый длительный перелет — почти 13 часов в самолете — и ты в Бразилии! Назад, на восток, самолет летит на пару часов быстрее.

Билеты в Бразилию недешевые, поэтому белорусы в Бразилии советуют бронировать их месяца за четыре. Белорус Игорь, который живет в Бразилии уже три года, рекомендует летать через Франкфурт.

— Стыковка в Стамбуле предполагает ночевку в этом городе — это не всем удобно. А в Париже очень часто возникают проблемы с багажом, особенно у тех пассажиров, которые летят с пересадкой. Уже не раз возникали такие проблемы у земляков, которые живут в Бразилии. У системы, которая обеспечивает стыковку в Париже, нет понимания, что у белорусов, например, может не быть европейской визы. Вам могут зарегистрировать багаж, например, только до Парижа, и нужно будет выйти в Шенгенскую зону, чтобы его получить и перерегистрировать до Бразилии. А если у вас нет визы — то ваш багаж в Париже и останется.

Сейчас сайты-агрегаторы подсказывают, что есть билеты на май у Люфтганзы за 1130 долларов туда и обратно (правда, с двумя пересадками — во Франкфурте и Цюрихе).

Страна свежих фруктов, гуаявы и гуараны

Одно из первых, на что вы обратите внимание в Бразилии — многочисленные лавки со свежими фруктами. Фрукты на улицах, фрукты в гипермаркетах, фрукты — на завтраки в отелях.

Гуаява — тропический латиноамериканский фрукт. Его можно есть свежим, а можно, например, в виде мармелада (гуаябада), который продается во всех супермаркетах.

5 реалов (1 реал — около 60 белорусских копеек) — и вы счастливый обладатель кокоса с освежающей кокосовой водой внутри.

Надо сказать, что в Сан-Паулу и пригородах расплатиться карточкой часто можно даже в уличной лавке.

Белорусы в Бразилии советуют обязательно пробовать шураско.

— Это целый ритуал употребления без ограничения мясных блюд на гриле — когда вас за фиксированную цену кормят до тех пор, пока вы сможете это есть. Когда вы достигнете предела — сами решаете, — смеется Игорь.

Сырный хлеб, асаи — сорбет из ягод. Гуарана — самая популярная в Бразилии газировка, которую производят с добавлением экстракта гуараны — дикорастущей лианы.

Вольга Ермолаева Франко отмечает, что в каждом регионе Бразилии — свои традиционные блюда и лакомства. Так, если юг знаменит мясом, то штат на востоке — Минас Жерайс — богат сырами и другими молочными продуктами.

— Шмат рэстаранаў з ежай на вагу і нават без абмежаванняў, — рассказывает белоруска. — Абавязкова пакаштуйце розных страваў з кораня маніёка. Тут гэта папулярней за бульбу, і насычае лепей — з яго робяць і торты, і хлеб, і бліны розных відаў, і пюрэ, і вараць, і смажаць у фрыцюры.

Следить за сумкой, паспортом и не ходить в фавеллы

Главное, пробуя бразильские лакомства, — не зазеваться. Когда вы гуляете по Сан-Паулу хороший гид то и дело предупреждает, что вокруг опасность: «Danger!». Фотоаппарат лучше прятать в сумку, рюкзаки в многолюдных местах даже местные носят, повесив впереди себя, а не на спине.

Белоруска Анастасия Онойко советует не экономить в Бразилии на безопасности. По этой же причине — выбирать хостелы и отели в центре городов, а не на окраинах.

— В больших городах, если выхожу из дома одна, стараюсь не брать телефон. А если беру, то не пользуюсь им на улице. Деньги обычно держу в переднем кармане. Кошелек и объемные сумки не беру.

Посольство Беларуси в Бразилии включило в свою памятку для путешественников немало предупреждений по безопасности. Например, дипломаты советуют снимать деньги с карточек только в банкоматах в банках, прикрывая рукой клавиатуру, когда набираешь пинкод.

Что касается Сан-Паулу, особенно бдительным нужно быть на рынке и на центральных площадях.

Площадь перед старинным костелом сегодня — средоточие не только туристов, но и бездомных и проституток. Гид советует не фотографировать подозрительных людей, которые кучкуются перед собором — можно навлечь гнев и остаться без техники.

И, наоборот, на центральном проспекте Сан-Паулу, который называется Паулисто, чувствуешь себя куда в большей безопасности.

— Не ходить в фавеллы (городские трущобы в Бразилии, часто расположенные на склонах гор. — Прим.), — советует белорус Игорь. — В фавеллах между собой воюют наркобанды, появление там просто опасно.

Если вас оставили без камеры, без денег, то не стоит пытаться искать компромисс.

— Угрожают оружием, отбирают. Ни в коем случае нельзя вступать с грабителем в перепалку и тем более пытаться показать, чему учили на уроках карате, — дает совет Игорь. — Надо отдавать и прямиком направляться в полицию, где зафиксировать все в заявлении. Это предельно важно, чтобы заполучить документ на возвращение в Беларусь, если у вас украли в документы.

Еще один важный момент: отправляясь в Бразилию, помнить о страховке. Причем уточнять детали.

— Нужно знать, действительно ли она будет действовать в Бразилии. Желательно ориентироваться и на то, чтобы у страховой компании были партнерские отношения с кем-то, кто может обеспечить обслуживание в Бразилии в частной больнице. Государственные клиники, конечно, здесь есть, но лучше туда, наверное, все-таки не попадать. Там можно застрять на часы, чтобы просто получить консультацию по срочной помощи, — объясняет Игорь.

Время карнавалов и прогулок у океана

Чаще всего белорусы посещают, пожалуй, самые известные бразильские города: Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Именно туда активно прилетают самолеты из Европы. Советов о том, что стоит посмотреть в необъятной Бразилии, местные жители вам дадут столько, что хоть отбавляй.

— Сами бразильцы не любят карнавал в Рио, потому что знают: там в это время заоблачные цены и вакханалия, — объясняет белорус Игорь. — Зато любят карнавалы в Салвадоре и Рисифи. Там они еще более аутентичные, чем в Рио, правда, об этом почти никто из приезжих не знает.

Вольга Франко советует посмотреть город Салвадор еще и потому, что это — первая столица Бразилии. Правда, от того же Сан-Паулу до Салвадора придется добираться на самолете.

— У горада доўгая цікавая гісторыя, тут ёсць старажытная і сучасная архітэатура. Смачная ежа і найбольшая ў свеце колькасць насельніцтва афрыканскага паходжання — акрамя ўласна Афрыкі. Тут можна пазнаёміцца з афрабразільскімі рэлігіямі, гэта радзіма самбы і капаэйры.

Белоруска Анастасия Онойко живет в Бразилии третий год, работает переводчиком. Девушка советует побывать на бразильском родео — состязании ковбоев с участием лошадей и быков.

— Это целое культурное событие с традиционными костюмами и танцами, — рассказывает белоруска. — Еще я бы рекомендовала съездить на юг, посмотреть бывшие немецкие и итальянские колонии. Там у меня всегда ощущение, что я в Европе, а не в Бразилии. Еще рекомендую посетить с экскурсией винодельни.

Вольга Франко советует познакомиться с культурой коренных народов, которые жили на континенте до колонизации. Она сама работает в университетском проекте с народом Кирири. Это коренной народ в Бразилии, у которого теперь есть официально своя территория в штате Баия.

— Гэта такі народ, які перажыў каланізацыю, езуіцкую катэхізацыю, губляў, але здолеў вярнуць у пэўным аб’ёме землі, і цяпер яны займаюцца аднаўленнем сваёй мовы. Бо на сёння яны ўсе носьбіты партугальскай, свая мова захавалася часткова ў рытуалах, фальклоры, у запісах граматыкі і катэхізісу ад езуітаў на сваёй мове. Але да гэтага народа не ездзяць турысты, а ездзяць, напрыклад, да народа Паташо (Pataxó), які жыве на поўдні штата Баіі.

Среди советов — водопады Игуасу, которые находятся на границе Бразилии и Аргентины. Собеседники говорят, что в городе Флорианополис — очень безопасно, там красивые пляжи и хорошая кухня.

По поводу пляжей стоит больше расспрашивать местных. Например, сами бразильцы, живущие в Сан-Паулу, любят спокойные пляжи в городе Убатуба.

От самого Сан-Паулу до Убатубы ехать больше двухсот километров, включая участок на серпантине. Главное тут — не попасть в ливень, который может надолго парализовать движение на извилистой горной дороге.

Зато в награду — приветливый песчаный пляж и высокие волны. Убатуба — излюбленное место, где бразильские серфингисты ловят волну.