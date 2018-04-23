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Жительница Польши бросилась в реку за собакой и оказалась в Беларуси

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  • 23.04.2018, 20:37
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Гражданка Польши переплыла Западный Буг.

Белорусские пограничники задержали гражданку Польши, которая спасала собаку и оказалась в нашей стране.

31-летняя женщина переплыла реку Западный Буг и нарушила государственную границу.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, происшествие произошло 20 апреля. Польские пограничники проинформировали белорусских коллег, что женщина могла нелегально перейти границу. Берег реки обследовала тревожная группа, которая и нашла нарушительницу.

Женщина рассказала, что от нее сбежал пес, который оказался в Западном Буге. Она бросилась за ним и пыталась вытащить животное из воды. Однако польку подхватило сильное течение и отнесло ее на белорусскую сторону реки.

Гражданке Польши оказали необходимую помощь. После составления документов о нарушении режима границы и правил пребывания, женщину отправили на родину.


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