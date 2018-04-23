В Витебском районе тракторист сеялкой переехал коллегу 2 23.04.2018, 20:53

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В Витебском районе во время производства сельхозработ погиб тракторист.

Об этом сообщили tut.by в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 23 апреля, около 13.20, на поле возле деревни Задубровье: 35-летний водитель трактора «Кировец» совершил наезд сеялкой на 51-летнего водителя трактора «Беларус». «По имеющейся информации, после обеда оба тракториста отправились к своей технике. Водитель трактора „Беларус“ остановился и жестами рук указал своему коллеге, двигавшемуся задним ходом, что не следует ехать дальше. Последний остановился и поехал вперед, наехав на коллегу колесом сеялки», — рассказали в ГАИ.

В результате наезда мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.