В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии3
- 23.04.2018, 21:09
- 3,300
Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.
В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии.
Юные спортсмены 2002 года рождения участвовали в турнире "Кубок Победы" в составе команд "Русь" и "Банска-Быстрица", передает euroradio.fm.
Жесть. Драка между командами ХК Русь🇷🇺 и Banská Bystrica🇸🇰 на турнире в Могилеве🇧🇾— ХК Гомель-2003 (@gomel2003) 22 апреля 2018 г.
Словакия выигрывала 1:2, но матчу не суждено было завершиться из-за увода команд. pic.twitter.com/QXKGXzREFz
Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.
На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть, что сначала дрались парни в гражданской одежде вне ледовой площадки. Вскоре к ним присоединились хоккеисты. Парни использовали и кулаки, и клюшки. И происходило все это под плакатом "Побеждаем вместе!".
В итоге матч закончить не удалось — команды были отправлены в раздевалки.