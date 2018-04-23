В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии 3 23.04.2018, 21:09

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Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.

В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии.

Юные спортсмены 2002 года рождения участвовали в турнире "Кубок Победы" в составе команд "Русь" и "Банска-Быстрица", передает euroradio.fm.

Жесть. Драка между командами ХК Русь🇷🇺 и Banská Bystrica🇸🇰 на турнире в Могилеве🇧🇾



Словакия выигрывала 1:2, но матчу не суждено было завершиться из-за увода команд. pic.twitter.com/QXKGXzREFz — ХК Гомель-2003 (@gomel2003) 22 апреля 2018 г.

Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.

На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть, что сначала дрались парни в гражданской одежде вне ледовой площадки. Вскоре к ним присоединились хоккеисты. Парни использовали и кулаки, и клюшки. И происходило все это под плакатом "Побеждаем вместе!".

В итоге матч закончить не удалось — команды были отправлены в раздевалки.