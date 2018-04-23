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В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии

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  • 23.04.2018, 21:09
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Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.

В Могилеве произошла массовая драка хоккеистов из России и Словакии.

Юные спортсмены 2002 года рождения участвовали в турнире "Кубок Победы" в составе команд "Русь" и "Банска-Быстрица", передает euroradio.fm.

Словаки выигрывали со счетом 2:1, когда началась драка.

На видео, которое появилось в Twitter, можно увидеть, что сначала дрались парни в гражданской одежде вне ледовой площадки. Вскоре к ним присоединились хоккеисты. Парни использовали и кулаки, и клюшки. И происходило все это под плакатом "Побеждаем вместе!".

В итоге матч закончить не удалось — команды были отправлены в раздевалки.


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