Во вторник в Беларуси ожидается до +20 23.04.2018, 21:14

Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 апреля. Об этом БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории, а днём преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, при грозах — порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +2...+8 градусов, по юго-западу Беларуси — до 9-12 тепла. Днём прогнозируется 11-17 градусов выше нуля. Наиболее тепло будет по юго-западу — +18...+20 градусов.