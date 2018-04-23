Герцогиню Кембриджскую и новорожденного принца выписали из больницы 23.04.2018, 21:26

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Имя новорожденного принца герцогиня Кембриджская с мужем пока держат в тайне.

Вечером 23 апреля герцогиня Кембриджская Кэтрин с мужем, герцогом Уильямом, и новорожденным сыном покинули больницу Сент-Мэри в Лондоне, сообщает gordonua.com со ссылкой на Sky News.

Перед выпиской принца Джорджа и принцессу Шарлотту привезли в больницу познакомиться с братом. На крыльце Кэтрин и Уильям некоторое время позировали фотографам и видеооператорам, после чего чета отправилась в Кенсингтонский дворец.

Герцог Уильям ближайшие две недели проведет в кругу семьи, помогая супруге в хлопотах с малышом, информирует телеканал. От ответа на вопрос, как назовут принца, он ушел, сказав, что об этом станет известно «довольно скоро».