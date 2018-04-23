закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 23:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Виталий Портников: Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович

4
  • 23.04.2018, 21:34
  • 2,289
Виталий Портников

Саргсян чувствует себя армянином, а армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранение власти.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после нескольких дней протестов ушел в отставку, потому что не мог стрелять в свой народ. В этом его главное отличие от бывшего украинского президента Виктора Януковича, считает политический обозреватель Виталий Портников, передает gordonua.com.

Протесты в Армении завершились мирно, а в Украине пролилась кровь, потому что армянский премьер Серж Саргсян не мог отдать приказ стрелять в соотечественников, а для украинского президента Виктора Януковича демонстранты соотечественниками не были. Такое мнение высказал в Facebook журналист Виталий Портников.

"Почему многолетний лидер Армении Серж Саргсян не выдержал и нескольких дней протестов и ушел в отставку, а Янукович так долго держался за власть и готов был стрелять в протестующих? Потому что Саргсян чувствует себя слабым, а Янукович чувствовал свою силу? Боже упаси. Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович. Просто он чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранение власти", – написал он.

По мнению обозревателя, "Янукович никогда не чувствовал себя украинцем", как и его окружение.

23 апреля Саргсян сообщил о своей отставке с поста главы правительства Армении, на который он был назначен 17 апреля. С 2008-го по 2018 год Саргсян был президентом страны.

К отставке привели массовые протесты в Ереване, которые лидер оппозиции Никол Пашинян назвал бархатной революцией. Демонстранты протестовали против желания Саргсяна остаться у власти после смены формы правления в стране – 9 апреля Армения стала парламентской республикой.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к бегству президента Януковича. В ходе столкновений демонстрантов с милицией и титушками погибло более 100 человек.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков