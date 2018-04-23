Виталий Портников: Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович 4 23.04.2018, 21:34

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Виталий Портников

Саргсян чувствует себя армянином, а армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранение власти.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после нескольких дней протестов ушел в отставку, потому что не мог стрелять в свой народ. В этом его главное отличие от бывшего украинского президента Виктора Януковича, считает политический обозреватель Виталий Портников, передает gordonua.com.

Протесты в Армении завершились мирно, а в Украине пролилась кровь, потому что армянский премьер Серж Саргсян не мог отдать приказ стрелять в соотечественников, а для украинского президента Виктора Януковича демонстранты соотечественниками не были. Такое мнение высказал в Facebook журналист Виталий Портников.

"Почему многолетний лидер Армении Серж Саргсян не выдержал и нескольких дней протестов и ушел в отставку, а Янукович так долго держался за власть и готов был стрелять в протестующих? Потому что Саргсян чувствует себя слабым, а Янукович чувствовал свою силу? Боже упаси. Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович. Просто он чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранение власти", – написал он.

По мнению обозревателя, "Янукович никогда не чувствовал себя украинцем", как и его окружение.

23 апреля Саргсян сообщил о своей отставке с поста главы правительства Армении, на который он был назначен 17 апреля. С 2008-го по 2018 год Саргсян был президентом страны.

К отставке привели массовые протесты в Ереване, которые лидер оппозиции Никол Пашинян назвал бархатной революцией. Демонстранты протестовали против желания Саргсяна остаться у власти после смены формы правления в стране – 9 апреля Армения стала парламентской республикой.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к бегству президента Януковича. В ходе столкновений демонстрантов с милицией и титушками погибло более 100 человек.