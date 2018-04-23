Трагедия в Торонто: фургон въехал в группу пешеходов 23.04.2018, 21:54

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Пока неизвестно, был ли наезд умышленным.

В канадском Торонто фургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает Twitter полиции Торонто, передает liga.net.

По данным очевидцев инцидента, пострадали около 10 человек, некоторые лежали на тротуаре без признаков жизни.

В полиции сообщили о 8 или 10 пострадавших. О точном количестве жертв и пострадавших говорить пока рано, пишут канадские правоохранители.

По рассказам очевидцев, белый микроавтобус скрылся с места трагедии. Другие сообщают и "многочисленных накрытых телах".

Пока неизвестно, был ли наезд умышленным. Однако, по словам очевидцев, белый фургон, двигаясь со скоростью 95-110 км/ч, сознательно преследовал пешеходов, прежде чем вернуться на автодорогу и скрыться из вида.

Полиция сообщила, что подозреваемый в наезде задержан недалеко от места происшествия.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 апреля 2018 г.