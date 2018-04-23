закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 23:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Владислав Клочков: Североамериканские скауты проявляют интерес к пяти-семи белорусским юниорам

  • 23.04.2018, 21:59
Владислав Клочков
Фото: hcdinamo.by

Спортивный директор ФХРБ рассказал, что у него «разрывается телефон» после победы белорусов над швейцарцами.

Спортивный директор ФХРБ Владислав Клочков на канале ОНТ в программе "Спорт-клуб" сделал комплимент юниорской сборной страны (U-18), которая в третье матче группового этапа одержала победу над командой Швейцарии — 5:4, передает pressball.by.

- Думаю, что наши хоккеисты чувствуют уже к себе интерес. Но главное — этот интерес есть со стороны североамериканских скаутов. У меня буквально разрывается телефон от звонков. Из того состава, который сейчас есть у Павла Перепехина, порядка пяти-семи человек находятся на карандаше в североамериканских юниорских лигах. К ним проявляется интерес.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков