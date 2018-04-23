Владислав Клочков: Североамериканские скауты проявляют интерес к пяти-семи белорусским юниорам 23.04.2018, 21:59

Владислав Клочков

Фото: hcdinamo.by

Спортивный директор ФХРБ рассказал, что у него «разрывается телефон» после победы белорусов над швейцарцами.

Спортивный директор ФХРБ Владислав Клочков на канале ОНТ в программе "Спорт-клуб" сделал комплимент юниорской сборной страны (U-18), которая в третье матче группового этапа одержала победу над командой Швейцарии — 5:4, передает pressball.by.

- Думаю, что наши хоккеисты чувствуют уже к себе интерес. Но главное — этот интерес есть со стороны североамериканских скаутов. У меня буквально разрывается телефон от звонков. Из того состава, который сейчас есть у Павла Перепехина, порядка пяти-семи человек находятся на карандаше в североамериканских юниорских лигах. К ним проявляется интерес.