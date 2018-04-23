Блокировки Роскомнадзора задели некоторых белорусов 23.04.2018, 22:19

Кибервойна Telegram и Роскомнадзора коснулась и белорусов.

За семь дней с начала блокировки Telegram в России Роскомнадзор успел заблокировать почти 18 миллионов IP-адресов, включая серверы Google и Amazon. Российские интернет-пользователи сообщали о сбоях в работе самых разных сервисов, никак не связанных с запрещенным мессенджером. Некоторые белорусы тоже столкнулись с уведомлениями о запретах в соседней стране.

Заглушку о том, что запрашиваемый сайт заблокирован в России, увидел один из читателей tut.by.

А есть у нас подписчики, которые столкнулись с блокировками Роскомнадзора, находясь в Беларуси? — 42.TUT.BY (@42tutby) 23 апреля 2018 г.

Похожая проблема возникла у обозревателя издания Digital.Report. При попытке войти на сайт веб-версии Telegram из Беларуси браузер показал сообщение о невозможности установить соединение. Эта же заглушка появилась и вместо сайта RuTor, заблокированного в России.

Белорусские пользователи попадают под российские блокировки в случаях, когда их трафик проходит через внешние шлюзы в российском направлении.

«Нет никакой гарантии, что трафик не попадет под фильтр, — отмечает Денис Отвалко, технический директор ООО „Надежные программы“. — Белорусские провайдеры закупают внешние каналы, в том числе — и у российских операторов, где трафик и может блокироваться».

Похожая проблема стала массовой в 2014 году: у абонентов «Белтелекома» регулярно не получалось зайти на сайты, заблокированные в России. Тогда в компании сообщили, что решили проблему.

«Этот вопрос лежал чисто в технической плоскости, — объяснял директор „Белтелекома“. — Интернет для нашей страны мы покупаем у десятка поставщиков, которые подразделяются на две группы: российские операторы и западные. Российские операторы подпадают под действие российского законодательства и должны руководствоваться списком Роскомнадзора о сайтах, которые блокируются на территории Российской Федерации. Но вышло так, что блокировались они и на нашей территории. Мы сделали соответствующий запрос на российских операторов, они провели работу, выделили в отдельную группу интернет, который закупает „Белтелеком“, и открыли доступ к блокировавшимся сайтам для нашей страны»,

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку доступа к Telegram на территории России. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram внесли в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи направили уведомления о необходимости ограничить доступ к ним.

После этого мессенджер стал переезжать на другие IP-адреса, они тоже стали мишенями для блокировки Роскомнадзора. Счет адресов пошел на миллионы, в разное время пользователи не могли попасть на сайты, не имеющие отношения к мессенджеру, хостинг которых просто располагался на этих же IP. Несмотря на все усилия, Telegram все еще продолжает работать на территории России без специальных средств для обхода блокировок.

Блокировка Telegram в России не должна затронуть белорусских пользователей мессенджера. «Блокировка происходит на уровне интернет-провайдеров, — объяснял генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Решение российского суда не распространяется на наших интернет-провайдеров. У нас свое государство и свои законы, так что белорусы смогут и далее без проблем пользоваться Telegram».