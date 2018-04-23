Белорусский суд постановил взыскать с «Укртранснафты» $8 миллионов 23.04.2018, 22:34

Спор «Укртранснафты» и БНК касался прокачки нефти.

Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате 1 сентября 2017 года присудил взыскать с ПАО "Укртранснафта" в пользу ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) $7,857 млн по спору о прокачке нефти маршрутом "Южный-Броды-Мозырь", говорится в годовом отчете украинской компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, суд принял решение взыскать с БНК $24,021 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а с "Укртранснафты" – $31,878 млн компенсации за изменение качества нефти. По итогам взаимозачета БНК выиграло в суде у "Укртранснафты" $7,857 млн.

Согласно отчету, БНК 8 февраля 2018 года подала заявление в Апелляционный суд Киева на получение разрешения для исполнения решения белорусского арбитража.

"Укртранснафта" ожидает завершение судебного производства до конца 2018 года и создала обеспечение под выполнение этого решения на сумму 220,514 млн грн.

Как сообщалось, "БНК" в 2011-2012 годах должна была поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light на МНТ "Южный" для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту "Южный-Броды-Мозырь" в режиме "качай или плати". Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году, поставлено и прокачано было только порядка 0,9 млн тонн. При этом был дополнительно подписан договор компенсации качественных потерь, поскольку "БНК" поставляла в "Южный" Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти.

"На поставленном объеме вышло, что мы должны компенсировать компании "БНК" за потерю качества более $31 млн. При этом общая выручка за транспортировку, которую мы получили, составила всего $8 млн. Таким образом, прямой экономический эффект для "Укртранснафты" от этой операции составил "минус" $23 млн. Да, мы имеем нефть Azeri Light в нефтепроводе "Одесса-Броды", но имеем открытую проблему во взаиморасчетах с "БНК", - отмечал ранее глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Укртранснафта" в 2017 году увеличила чистую прибыль на 40,8% по сравнению с 2016 годом – до 2 млрд 139,693 млн грн, чистый доход – на 8,1%, до 3 млрд 787,879 грн грн, валовую прибыль – на 6,8%, до 1 млрд 842,734 млн грн.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2017 году увеличился на 0,8% (на 114,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 13 млн 937,1 тыс. тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (на 690,6 тыс. тонн), до 2 млн 96,6 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.