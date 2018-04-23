Фоторепортаж: Как армяне празднуют свою победу 23.04.2018, 22:59

Фото: Hrant Khactaryan / PAN Photo / AP

Отставка Саргсяна была встречена с воодушевлением и радостью тысячами демонстрантов.

На фоне массовых антиправительственных выступлений премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке. Оппозиция обвиняла Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, пишет РБК.

«Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование», — заявил Саргсян, который до этого два срока был президентом Армении.

Фото: Karo Sahakyan / PAN Photo / AP

В день назначения Саргсяна главой правительства лидер парламентской фракции «Елк» («Выход»), депутат Никол Пашинян от лица армянской оппозиции заявил о начале «бархатной революции».

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Протесты против утверждения Саргсяна на должность премьер-министра начались еще в марте, но тогда они были малочисленными.

Фото: Hrant Khactaryan / PAN Photo / AP

Однако с момента утверждения его в должности число протестующих росло по всей стране — в городах устраивали шествия, вечером на крупных площадях проходили митинги.

Фото: rant Khactaryan / PAN Photo / AP

20 апреля в Ереване начались задержания демонстрантов, правоохранительные органы задержали сразу более 200 человек. Вечером следующего дня Пашинян провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном, которая продлилась около десяти минут.

Фото: azadliqradiosu / instagram

На следующий день с Пашиняном встретился уже премьер Саргсян. Однако их встреча в отеле «Марриот» провалилась, продлившись всего около трех минут.

Фото: Karo Sahakyan / PAN Photo / AP

После неудачных переговоров протесты возобновились, выступления активистов сопровождались стычками с полицией. Пашинян и другие оппозиционные депутаты были задержаны правоохранительными органами. К вечеру 23 апреля полицейские задержали уже более 270 человек.

Фото: Hrant Khactaryan / PAN Photo / AP

На следующий день депутатов освободили, а президент Армен Саркисян предупредил, что обстановка в Армении достигла «опасной грани, которая может привести к необратимым последствиям».

Фото: azadliqradiosu / instagram

Днем 23 апреля Минобороны Армении подтвердило, что часть военных поддержали протестующих. Ведомство подчеркивало, что военнослужащие миротворческой бригады покинули расположение своей части без разрешения.

Фото: Hrant Khactaryan / PAN Photo / AP

Вскоре после этого Саргсян объявил о своей отставке. «У ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал он.