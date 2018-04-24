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Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США

  • 24.04.2018, 7:32
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон с женами
Фото: Reuters/C. Barria

Президент Франции обсудит со своим американским коллегой международную безопасность, торговлю и двусторонние отношения.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 23 апреля, прибыл с государственным визитом в США. Макрон стал первым гостем Трампа, посетившим США с государственным визитом, сообщает dw.com.

Президент США и его французский коллега намерены обсудить международную безопасность, мировую торговлю и двусторонние отношения. В переговорах также примут участие советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и ряд министров.

В частности, стороны обсудят решение американского президента ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Ранее Евросоюз, для которого сделано временное исключение, обратился с жалобой в ВТО. ЕС хочет выступать партнером США в борьбе с несправедливой практикой торговли со стороны Китая, подчеркивает французская сторона.

Еще одной темой для переговоров в ходе встречи двух президентов с участием канцлера ФРГАнгелы Меркель (Angela Merkel) станет соглашение с Ираном по ядерной программе. Представители Евросоюза озабочены возможным срывом соглашения об ограничении иранской атомной программы. Ранее Трамп пригрозил выйти из соглашения с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен.


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