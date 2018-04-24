Предприниматели: Нас грабят, товарищи! 4 24.04.2018, 7:44

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В Минске прошел форум индивидуальных предпринимателей.

«Если негативная динамика сохранится, в 2028 году Лукашенко пожмет руку последнему предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей», — заявил со сцены Анатолий Шумченко, председатель общественного объединения предпринимателей «Перспектива». «Это произойдет еще раньше», — кричат из зала ИП. Журналисты tut.by сходили на очередной форум индивидуальных предпринимателей, чтобы узнать, каких изменений требуют ИП от властей, и что изменилось в их положении за последнее время.

Ситуация катастрофическая

Форум предпринимателей получился сегодня немноголюдным. По данным «Перспективы», собралось всего 203 человека из 19 городов Беларуси.

— Что касается представителей органов власти, к сожалению, сегодня снова отсутствует Министерство по налогам и сборам. Стабильность — признак качества, — говорит со сцены Анатолий Шумченко.

— А им не нужны наши налоги, — выкрикивает одна из ИП. Зал бурно аплодирует женщине.

Презентацию к выступлению Анатолия Шумченко предваряет картинка, где человек идет по канатной дороге над пропастью. «Вся суть индивидуального предпринимателя сегодня», — комментирует он. Сама презентация основана на данных Белстата. Первый слайд показывает динамику количества ипэшников в розничной торговле — с 2011 по 2016 год их стало меньше почти на 27%. Больше всего «потеряла» Витебская область — почти 35%.

— Ситуация по этому графику катастрофическая. По состоянию на 2017 год нас стало еще на 5590 человек меньше. Это девять процентов от общего количества. Вы представляете темпы сокращения? Малому бизнесу приходит конец, — говорит Анатолий Шумченко.

По данным «Перспективы», всего с 2011 по 2016 год количество предпринимателей в розничной торговле уменьшилось на 26,7%. «Если учесть, что рабочее место стоит около 4000 долларов, то потери составили 105 миллионов долларов», — говорит Анатолий Шумченко.

По его прогнозам, если такая динамика сохранится, в 2028 году «Лукашенко пожмет руку последнему предпринимателю», занимающемуся розничной торговлей. «Это произойдет еще раньше», — кричат из зала.

При этом общее количество ипэшников увеличивается, отмечает Анатолий Шумченко. По его мнению, эти цифры становятся объектом манипуляции. «Минск и Минская область тянут статистику наверх, в то время как остальные регионы переживают упадок», — говорит лидер «Перспективы».

Указ № 222

На повестке дня у предпринимателей также был указ № 222. «Тот, кто подписал этот указ, должен сегодня сказать правду — он нанес большой урон бизнесу и стране в целом», — традиционно заявил Анатолий Шумченко. Свои слова он подкрепил статистикой — если в 2013 году предприниматели розницы отчисляли в бюджет 163 миллиона долларов в эквиваленте, то после указа цифра упала до 67 миллионов.

Предприниматели из Борисова жаловались на перенос их рынка, который затеяли в связи с реконструкцией дороги. Конкретного решения пока нет, хотя аренда заканчивается в мае-июне этого года.

— К нам на рынок не могут прийти работать новые предприниматели, хотя желающие есть, да и места тоже есть. Но с ними не заключают договор аренды, — недоумевают борисовчане.

Чтобы прояснить ситуацию насчет своего рабочего места, ипэшники подали письменное обращение председателю местного райисполкома.

Предприниматели приняли решение «писать обращение к Лукашенко с изложением проблематики».

— Администрация уходит от прямого ответа, пытается замолчать ситуацию. Почему? Если предприниматели нужны и вопрос не рассматривается, почему тогда срок аренды ограничен. Заключите договор на два года, пожелайте всем удачи, — объясняет Анатолий Шумченко.

ИП: «Узбеки подорвали торговлю всем»

Не перестает волновать ИП более общие вопросы. Самый главный из них — конкуренция с предпринимателями из Средней Азии.

— Перед Пасхой к нам заехали узбеки, — начала свой эмоциональный монолог ИП из Березино. — Вы поймите, если они появляются в большом городе наподобие Минска, их не видно. У нас, в Березино, проживает 14 тысяч населения с ближайшими деревнями. И вот эти узбеки, которые поселились напротив универмага, подорвали торговлю всем. Мы неконкурентоспособны, нас грабят, товарищи!

Выступающим парировал Кирилл Слабко, представитель Министерства антимонопольного регулирования. Начал он с того, что «национальный признак ставить в этом направлении неправильно» — имеются в виду не только узбекские продавцы, но и отечественные предприниматели, которые начинают работать таким же образом. Также он объяснил, что госорганы пытаются наладить взаимодействие «по пресечению этого явления», чтобы вести совместную работу в отношении продавцов из Средней Азии.

У предпринимателей мужчина попросил помощи в составлении общей базы магазинов. «Численность министерства не такая большая. Не выезжая в регионы, сложно составить общую картину на основании отрывочных данных», — объяснил Кирилл Слабко.

— Понятно, что некоторые выходцы из Средней Азии пользуются теми пробелами в законодательстве, которые позволили им работать так, как они работают. Но надо понимать, что любое изменение в законах должно быть оправданно, нельзя рубить с плеча.

Резолюцию форума предприниматели оставили практически неизменной по сравнению с предыдущими. Среди наиболее «наболевших» вопросов — вместо указа № 222 ввести патент на розничную торговлю, изменить принцип отчисления взносов в ФСЗН, не расширять номенклатуру товаров для чипирования, а также привести «в строгое соответствие с законом» деятельность продавцов из Средней Азии.