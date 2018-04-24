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Пашинян: Вендетты не будет – будет братство, равенство, законность и единение

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  • 24.04.2018, 7:51
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Лидер победившей оппозиции обратился тем, кто не поддерживал народные протесты.

Страница ненависти в Армении закрыта. Об этом заявил лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян на митинге в Ереване, сообщает news.am.

«В Армении долгие годы царила ненависть, атмосфера вендетты. Эта страница закрыта. Хочу обратиться к тем, кто против этой революции, хочу обратиться ко всем, кто сейчас собирает чемоданы, или думает об этом, всем предпринимателям, которые беспокоятся о том, что может начаться сведение счетов. Уважаемые, не делайте этого. Потому что вендетты не будет», - заявил Пашинян.

По его словам, ненависти не будет. В Армении начиная с этого момента установится братство, равенство, законность и национальное единение.

Напомним, что 9 апреля 2018 года Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом страны, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом был Серж Саргсян.

16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является главой правящей партии Армении.

Лидер протестов Никол Пашинян заявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.

18 апреля протестующие против его назначения премьером взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.

22 апреля правоохранители задержали Пашиняна и еще двух депутатов Национального собрания. Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон.

Сегодня, 23 апреля, Пашиняна и еще двух оппозиционных депутатов Национального собрания освободили. Саргсян заявил об отставке.


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