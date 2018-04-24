Треснула опора Крымского моста 24 24.04.2018, 7:55

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Треснувшая опора находится практически посередине Керченского пролива.

В оккупированном Россией Крыму треснула опора Крымского моста.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Крымец в Twitter, сообщает gordonua.com.

"256-я опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста", – написал он.

Издание Кuresh.info отмечает, что из 595 опор моста 256-я опора, находящаяся практически посередине Керченского пролива, треснула в двух местах.

256 опора опять в лесах, какркасы вяжут, бетон подают.

Пишут о том, что треснула. Всё это жжжж неспроста pic.twitter.com/ogxoGBkHbo — Крымец (@Krymiets) 20 апреля 2018 г.

В данный момент рабочие снова собрали каркас вокруг опоры, чтобы препятствовать дальнейшему разрушению и реставрировать ее. Опора удалена от берега на 8 километров.

Специалисты утверждали, что опоры не выдержат даже нагрузки пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске составов. В этом районе в начале 2018 года уже было зафиксировано проседание опор на 1 метр.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.